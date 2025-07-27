هيئة أبوظبي للتراث تكرم شركاء مهرجان ليوا للرطب ورعاته

الظفرة في 27 يوليو/ وام / كرمت هيئة أبوظبي للتراث الجهات الحكومية والخاصة الراعية والداعمة والمشاركة في الدورة الـ 21 من مهرجان ليوا للرطب بمدينة ليوا، بمنطقة الظفرة.

وسلم معالي فارس خلف المزروعي، رئيس الهيئة الدروع التذكارية للشركاء والرعاة والداعمين والجهات المشاركة بحضور سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالهيئة.

وحظي مهرجان ليوا للرطب برعاية ودعم 13 جهة، منها ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشريك الاستراتيجي شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشريك الاستدامة "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية"، والراعي البلاتيني بنك أبوظبي الأول، والشريك الإعلامي شبكة أبوظبي للإعلام.

ضم المهرجان 35 جناحاً للشركاء والداعمين والجهات الحكومية والخاصة والتي قدمت برامج تفاعلية هادفة للمزارعين وأصحاب المشاريع والزوار، عكست اهتمام هذه الجهات بالنخيل والزراعة والتراث الإماراتي، إلى جانب توعية الجمهور بأهمية الزراعة وطرق العناية بالنخيل، وتسليط الضوء على أبرز التقنيات والأبحاث في مجال النخيل بشكل خاص، والزراعة بشكل عام.