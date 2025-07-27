مهرجان “دبي للرطب” يواصل فعالياته وسط إقبال كبير

دبي في 27 يوليو /وام/ واصل مهرجان “دبي للرطب” فعاليات نسخته الثانية بقلعة الرمال على طريق دبي العين وسط حضور جماهيري لافت ومشاركة واسعة من ملاك النخيل من مختلف إمارات الدولة.

شهد الحدث - الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث احتفاء بالموروث المحلي- تكريم الفائزين في شوطي “نخلة البيت دبي” برعاية فرجان دبي و”حلوة دبي” برعاية متحف الشندغة التابع لهيئة الثقافة والفنون في دبي.

وقام سعادة الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وسعادة عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بتتويج الفائزين في أشواط “خنيزي دبي” و”خلاص عام” إلى جانب تتويج الفائزين في أشواط “نخلة البيت” و”حلوة دبي” .

من جهتها أكدت عنود البلوشي مدير إدارة الفعاليات في المركز مدير مشروع دبي للرطب أن الدورة الحالية شهدت إقبالًا فاق التوقعات على مستوى المشاركين والزوار معتبرة أن الحدث يشكل تجمعًا وطنيًا يعبّر عن رمزية النخلة في ثقافة الإمارات وقيمها الأصيلة.