شرطة أبوظبي تنظم جلسة حوارية بعنوان "تمكين الشباب وتعزيز المواطنة الإيجابية"

أبوظبي في27 يوليو/وام/ نظمت إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي، جلسة حوارية بعنوان "تمكين الشباب وتعزيز المواطنة الإيجابية"، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الإتحادية للشباب ومجلس شباب شرطة أبوظبي ومجلس العين للشباب.

استهدفت الجلسة - التي عقدت بمقر الإدارة في منطقة الفوعة بالعين - طلبة دورة التأهيل المهني، والدورة التخصيصية للخدمة الوطنية - الدفعة الـ22 ، وأبطال شرطة الغد بنسخته السابعة، بهدف رفع الوعي الشبابي ضمن بيئة تفاعلية تجمع بين الخبرة الأمنية والرؤية المجتمعية.

ونوه العميد حسين علي الجينبي مدير إدارة التأهيل الشرطي بإنجازات ودور أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في تنمية روح الولاء والمواطنة الصالحة في نفوس الشباب، وأكد أهمية التعليم الأمني والتسلح بالقدرات النوعية التي يحتاجها الوطن في عصر التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الإصطناعي، وتعزيز القيم الإيجابية لديهم من خلال المناهج التعليمية والتدريبات المهنية والدورات التدريبية والتي تسهم بدورها في إعداد وبناء طلاب قُدوة في السلوك والانضباط داخل المجتمع.

تناولت الجلسة - التي أدارها مسلم حمود الدرعي رئيس مجلس العين للشباب - عدة محاور حيوية منها دور الشباب في بناء المستقبل، وأهمية تمكينهم بالمهارات والفرص التي تسهم في ترسيخ دورهم الإيجابي في المجتمع، وتحفيز الطاقات الشبابية للمشاركة في المبادرات المجتمعية والشرطية.

وأكد النقيب حسن محمد البلوشي عضو مجلس شرطة أبوظبي للشباب، دور المواطنة الإيجابية في تعزيز أمن المجتمع، موضحا أن الفرد الواعي بحقوقه وواجباته يسهم في دعم جهود الجهات الأمنية من خلال إلتزامه بالقوانين والإبلاغ عن أي سلوك مشبوه يهدد استقرار المجتمع.

وأكد جاسم حسن العبيدلي من المؤسسة الإتحادية للشباب أهمية دعم فئة الشباب في مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء والمسؤولية المجتمعية لديهم، وآلية تمكينهم في العمل المؤسسي والمجتمعي، وتطرق إلى مفهوم التمكين وأبرز المبادرات الوطنية التي تُعنى ببناء قُدرات الشباب وإشراكهم في المبادرات الأمنية والمجتمعية، ودورهم في اتخاذ وصناعة القرار لتمكينهم من الإسهام الفاعل في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع آمن ومستدام.

وطرح المتحدثون رؤى وتجارب ملهمة حول دور الشباب في تعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ المواطنة الإيجابية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الشباب وسبل تحويلها إلى فرص تسهم في تطوير الذات وخدمة الوطن داعين إلى ضرورة التمسك بالعادات والتقاليد والموروث الشعبي لدولة الإمارات والحفاظ على تراثها الأصيل.

حضر الجلسة العقيد الدكتور علي خميس اليماحي نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي وعدد من الضباط وعناصر الشرطة.