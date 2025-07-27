ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

واشنطن في 27 يوليو/وام/ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري بين بلاده والاتحاد الأوروبي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات القادمة من دول الاتحاد.

وقال ترامب خلال لقائه أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في اسكتلندا إن الاتفاق - الذي يعد خطوة تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتحقيق توازن اقتصادي بين الجانبين - جاء في أعقاب مفاوضات مكثفة ويستهدف معالجة العجز التجاري الأمريكي البالغ 235.6 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي في عام 2024.

وكشف عن أن المنتجات الدوائية ستُعفى من الرسوم، إلى جانب استثناءات محدودة تشمل الطائرات والمعدات الطبية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الرسوم التي كان من المقرر أن تصل إلى 30% خُفّضت إلى 15% ضمن الاتفاق الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في أغسطس المقبل.

من جانبها، عبرت فون دير لاين عن ارتياح الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي أكدت أنه يحقق توازنًا مرضيًا للطرفين.

وأعربت عن نية الاتحاد الأوروبي زيادة مشترياته من المعدات العسكرية الأمريكية ضمن التفاهمات الثنائية، مع الاستعداد لتدابير تجارية احتياطية في حال الضرورة.

