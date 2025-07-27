ختام مميز للنسخة الـ6 من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة بالعين

العين، في 27 يوليو / وام/ أسدل الستار اليوم على النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي أقيمت في منطقة العين خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو الجاري، بالتعاون بين الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، واتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ودائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.

واستقطبت البطولة هذا العام أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 60 دولة، تنافسوا ضمن أربع فئات عمرية، في حدث وصفه المشاركون بأنه الأضخم والأكثر تطوراً في تاريخ البطولة.

ونجحت أوكرانيا في الدفاع عن لقبها وحلت في صدارة الترتيب، تليها إنجلترا وصيفة ثم طاجيكستان في المركز الثالث.

وسجّل منتخب الإمارات للفنون القتالية المختلطة للناشئين حضوراً مشرفاً، حيث حصد 13 ميدالية ملوّنة توزعت بين الذهب والفضة والبرونز، ما يعكس ثمار العمل الفني والإداري المتواصل، والاستثمار في الفئات السنية لبناء جيل واعد قادر على التميز في أكبر الساحات الدولية.

وشهد اليوم الختامي تكريم عدد من شركاء النجاح في البطولة وعلى رأسهم كاريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وشرطة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، وآر دي إكس، وقنوات أبوظبي الرياضية.

وأعرب سعادة العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة، مؤكداً أن استضافة منطقة العين لهذا الحدث العالمي يعكس ثقة الاتحاد الدولي بدولة الإمارات ويعزز مكانتها الرائدة في مجال تنظيم أبرز البطولات العالمية.

وثمن دعم القيادة الرشيدة التي توفر البيئة المثالية للرياضة وقال :" نفخر بما قدمه أبناؤنا من أداء مشرف يعكس روح العزيمة والانضباط، ويسهم في تعزيز مكانة الإمارات في المشهد الدولي للفنون القتالية المختلطة".

وأكد سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أن الشعبية المتزايدة لبطولات الفنون القتالية المختلطة في أبوظبي تعكس شغفاً متنامياً بالتميّز الرياضي والمكانة العالمية في هذا المجال.

وعبر عن الفخر باستضافة بطولة العالم لناشئي الفنون القتالية المختلطة التي قال إنها تجسّد التزامنا برعاية المواهب الشابة وتعزيز مكانة هذه الرياضة على الساحة الدولية واصفا تنظيم البطولة في منطقة العين للمرة الأولى بأنه فرصة لإبراز هذه الوجهة الحيوية، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزا رياضيا عالميا رائدا.