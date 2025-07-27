بوجاتشار يتوج بلقب طواف فرنسا للمرة الـ4 في تاريخه

باريس في 27 يوليو/وام/أحرز السلوفيني تادي بوجاتشار، نجم "فريق الإمارات للدراجات"، لقب طواف فرنسا 2025، للمرة الرابعة في مسيرته، بعدما أنهى المرحلة الختامية في باريس في الصدارة، والتي فاز بها البلجيكي ووت فان آرت.

امتدت المرحلة الـ21 لمسافة 132 كيلومتراً، من مدينة مانت لا فيل إلى شارع الشانزليزيه، وسط حضور جماهيري كبير، ليسدل الستار على نسخة مثيرة من أشهر سباقات الدراجات في العالم.

وجاء الدنماركي يوناس فينججارد، حامل لقب النسختين السابقتين، في المركز الثاني بالترتيب العام، بينما حل الألماني فلوريان ليبوفيتز ثالثاً، في أول مشاركة له في الطواف، وتوج بالقميص الأبيض لأفضل دراج تحت 25 عاماً.

وبتتويجه الجديد، يعادل بوجاتشار (26 عاماً) رصيد البريطاني كريس فروم في عدد الألقاب، بعدما سبق له الفوز أعوام 2020، 2021، و2024، مؤكداً مكانته كأبرز دراج في جيله، بعد أداء استثنائي على مدار ثلاثة أسابيع من المنافسات، تميز خلاله بثبات المستوى والتفوق في مختلف المراحل.

وقررت اللجنة المنظمة تجميد التوقيتات الرسمية قبل 50 كيلومتراً من نهاية المرحلة الأخيرة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وهو ما ألغى التأثير التنافسي للمرحلة على الترتيب العام، دون أن يمنع بوجاتشار من تقديم عرض هجومي جديد.

وحسم بوجاتشار لقب الطواف عملياً خلال مراحل جبال البيرينيه، من خلال هجوم حاسم على صعود "هوتاكام"، وفوزه الكبير في المرحلة ضد الساعة صعوداً، متفوقاً على فينججارد بفارق تجاوز 4 دقائق، قبل أن يحافظ على صدارته حتى النهاية.