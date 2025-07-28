11 ميدالية للإمارات في البطولة العربية للشطرنج بالمغرب

الدار البيضاء في 28 يوليو/وام/ حقق لاعبو ولاعبات الإمارات 11 ميدالية ملونة في البطولة العربية للفئات العمرية، التي تم تنظيمها في مدينة الدار البيضاء بالمغرب بمشاركة 216 لاعباً ولاعبة من 13 دولة عربية، وأقامتها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج تحت إشراف الاتحاد العربي للعبة.

وجاءت الحصيلة عبر ميدالية ذهبية واحدة، وست ميداليات فضية، وأربع برونزيات، في تأكيد جديد على تطور الشطرنج الإماراتي وتنوع قاعدة المواهب في مختلف الفئات.

وتوجت اللاعبة عهود عيسى، من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بذهبية فئة تحت 14 سنة للإناث، فيما أحرز الميداليات الفضية كل من محمد سعيد الليلي “نادي الفجيرة للشطرنج” في فئة تحت 20 سنة للذكور، وأحلام راشد “نادي دبي للشطرنج” في فئة تحت 20 سنة للإناث، وراشد أبوبكر الحميري “نادي أبوظبي للشطرنج“ في فئة تحت 16 سنة للذكور، وعنود عيسى “نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة“ في الفئة نفسها للإناث، وراشد حسين الحمادي “نادي الشارقة الثقافي للشطرنج“ في فئة تحت 14 سنة للذكور، وميرة عبدالله “نادي فتيات رأس الخيمة“ في فئة تحت ثماني سنوات للإناث.

أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب يحيى شعيب الكاف “نادي الشارقة الثقافي للشطرنج” في فئة تحت 18 سنة للذكور، وزميله في النادي سلطان جابر الزرعوني في فئة تحت 14 سنة، ومحمد المعيني في فئة تحت ثماني سنوات للذكور، إلى جانب فاطمة راشد الخروصي "نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة" في فئة تحت ثماني سنوات للإناث.

وقالت خلود الزرعوني، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج، رئيس اللجنة النسائية، إن الشطرنج الإماراتي يواصل تأكيد مكانته عربياً، وأن المشاركة في البطولة منحت اللاعبين واللاعبات فرصة الاحتكاك مع مدارس مختلفة، إلى جانب رفع التصنيف الدولي وتحقيق نتائج مشرفة.

وأكدت أن هذه الحصيلة تعكس قوة القاعدة واتساع دائرة المواهب في الدولة، لاسيما أن البطولة شهدت مشاركة قياسية ومنحت ألقاباً دولية لأصحاب المراكز الأولى، وهو ما يعزز من قيمة الإنجاز، ويحفّز على مواصلة العمل والتطوير استعداداً للمشاركات المقبلة.