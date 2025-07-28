"الجودو" يختار 5 لاعبين لبطولة الصين " جراند بري"

أبوظبي في 28 يوليو/ وام/ أعلن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، اختيار 5 لاعبين للمشاركة في بطولة الصين "جراند برى"، التي تقام خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وتتضمن قائمة اللاعبين، علي قسطنطين، "وزن تحت 60 كجم"، وأرمانداك ماندو "وزن تحت 66 كجم"، وكريم عبد اللطيف وناجي يزبيك، "وزن تحت 73 كجم"، وعمر جاد "وزن تحت 90 كجم".

وقال سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، إن الإعداد للبطولة والفعاليات القادمة، سيبدأ بمعسكر في اليابان، في الفترة من 8 إلى 25 سبتمبر المقبل في "جامعة توكاي"، بالتعاون مع الاتحاد الياباني.

وأوضح أن برنامج الإعداد الأول للمنتخب يبدأ من 10 إلى 20 أغسطس المقبل، بعد استعراض الخطة المقررة من اللجنة الفنية للمنتخب الأول برئاسة الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية أمين السر العام ، مشيرا إلى أن هناك مرحلة جديدة من الإعداد تبدأ يوم 10 أكتوبر، استعداداً للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي لعام 2025، بالعاصمة السعودية الرياض، في نوفمبر المقبل، وصولاً إلى معسكر آخر بأبوظبي، قبل المشاركة في بطولة أبوظبي "جراند سلام"، من 27 إلى 29 نوفمبر 2025.