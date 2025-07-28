تعاون بين"الإمارات للطاقة النووية" و"هيونداي للهندسة والإنشاءات"

سيئول في 28 يوليو /وام/ وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية، اليوم، مذكرة تفاهم في العاصمة الكورية سيئول، مع شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، وذلك لاستكشاف الفرص المشتركة في قطاع الطاقة النووية على الصعيد العالمي، وتسريع تطوير واستخدام الطاقة النظيفة من خلال الابتكار في قطاع الطاقة النووية.

ويستند هذا التعاون إلى الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا في قطاع الطاقة النووية، ويدعم الأهداف المشتركة للبلدين في تطوير الطاقة النووية السلمية، بما يتماشى مع تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية للطاقة النووية حول العالم بحلول عامي 2030 و2050 على التوالي.

وتوفر مذكرة التفاهم بين الشركتين إطاراً شاملاً لتبادل المعارف والخبرات، والتقييم المشترك للتعاون المحتمل في مشاريع الطاقة النووية، وتقييم فرص الاستثمار الإستراتيجية، كما تشمل المذكرة أيضاً تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعم تطوير مبادرات الطاقة النووية المستقبلية.

وبدأت شركة الإمارات للطاقة النووية مرحلة جديدة من مسيرتها تتضمن الاستثمار والتعاون وإجراء المشاورات بشأن المفاعلات النووية الكبيرة، بالإضافة إلى تطوير تقنيات نووية جديدة محلياً ودولياً، ومع تشغيل كافة محطات براكة للطاقة النووية بكامل طاقتها، تُركز الشركة على التعاون مع شركاء عالميين لدعم تسريع نشر الطاقة النووية، وتلتزم بالعمل مع كافة الجهات المسؤولة التي تتطلع إلى تطوير واستخدام مفاعلات نووية جديدة أو توسيع قدرتها الإنتاجية من الطاقة النووية، حيث تُعدّ مذكرات التفاهم مع شركات مثل "هيونداي للهندسة والإنشاءات" دليلًا واضحًا على هذا النهج.

وكانت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات المقاول الرئيسي خلال مرحلة الإنشاءات في محطات براكة للطاقة النووية، ومساهماً موثوقاً به في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والذي أصبح الآن نموذجا عالميا في تطوير مشاريع الطاقة النووية على نحو آمن وفعال.

ويأتي توقيع المذكرة في أعقاب سلسلة من الاتفاقيات بين شركة الإمارات للطاقة النووية وشركات عالمية رائدة في مجال تشغيل محطات الطاقة النووية ومطوري التكنولوجيا وشركات الطاقة، وتُشكل هذه الشراكات جزءًا لا يتجزأ من تركيز الشركة الأوسع على تحديد فرص الاستثمار والتعاون لدعم التنفيذ السريع لمشاريع الطاقة النووية السلمية، وتعزيز أمن الطاقة والاستدامة من خلال توفير كهرباء الحمل الأساسي النظيفة.

وأكسب النجاح الكبير الذي حققته مسيرة تطوير محطات براكة للطاقة النووية؛ شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات إشادة واسعة من قطاع الطاقة النووية العالمي، لما تميزت به خلال هذه المرحلة في الإدارة والبناء، وفي الوقت الذي تعزز فيه دولة الإمارات وجمهورية كوريا التزامهما بالتعاون المستقبلي في قطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، تخطط "هيونداي للهندسة والإنشاءات" لتوسيع آفاق التعاون الإسترتيجي مع "الإمارات للطاقة النووية"، مستفيدةً من الثقة والخبرات المكتسبة خلال مسيرة تطوير محطات براكة.