إنجاز 7.2 مليون معاملة رقمية بكهرباء ومياه دبي خلال النصف الأول

دبي في 28 يوليو /وام/ أنجز متعاملو هيئة كهرباء ومياه دبي أكثر من 7.2 مليون معاملة رقمية خلال النصف الأول من عام 2025.

تضمنت المعاملات ما يزيد عن 1.1 مليون معاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأكثر من 2.6 مليون معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي، إلى جانب ما يفوق 3.5 مليون معاملة عبر القنوات الرقمية الأخرى التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها.

ووصلت نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.5%، فيما حققت الهيئة التكامل الرقمي لأكثر من 100 مشروع مع 65 جهة حكومية وخاصة، حتى نهاية يونيو 2025.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:"نواصل مساعينا الحثيثة لتعزيز جودة الحياة الرقمية وتسريع مسيرة التحول الرقمي في الهيئة وإمارة دبي، ونحرص على الارتقاء بريادتنا في مجال توظيف ابتكارات الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات لتقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية وجودة، وتطوير حلول رقمية مبتكرة ترتقي بتجربة المعنيين وسعادتهم، وتساعدهم على خفض بصمتهم الكربونية ودعم جهود الاستدامة، ولدينا في الهيئة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة تواكب طموحاتنا في التحول الرقمي وجهودنا لجعل دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، ونتبنى سياسة "خدمات 360" في جميع خدماتنا لتقليل الإجراءات وتصفير البيروقراطية والإسهام في إرساء منظومة عالمية رائدة في العمل الحكومي".

