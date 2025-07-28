بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج تنطلق أول أغسطس بالعين

العين في 28 يوليو/وام/ تستضيف منطقة العين النسخة الافتتاحية من بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج وذلك بمركز" أدنيك العين"، خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس المقبل، بمشاركة أكثر من 20 دولة.

تنظم البطولة شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وتندرج تحت مظلة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وتضم فئات الأساتذة والمحترفين، والناشئين والهواة.

تشهد البطولة في يومها الأول منافسات مختلفة لفئتي الأساتذة والمحترفين حتى الدور نصف النهائي، تعقبها في اليوم الثاني منافسات فئتي الناشئين والهواة، وتختتم فعالياتها بنزالات تحديد المركز الثالث والنهائيات.

وتعتمد البطولة أرفع المعايير العالمية في الجرابلينج، وتستقبل الرياضيين من جميع الجنسيات ضمن فئات تحت 14 و16 و18 عاماً، وفوق 18 و35 عاماً، في فئتي الهواة والمحترفين.

واختارت الجهات المنظمة إقامة البطولة في منطقة العين، بهدف تسليط الضوء على الأهمية المتنامية لها، ضمن المشهد الرياضي في أبوظبي، وتعزيز السياحة الرياضية وتطوير المواهب المستقبلية.

يحصل الفائزون بالمراكز الأولى على 2.000 نقطة، وجوائز نقدية، ما يعزز إقامة منافسات قوية، ويحفز جميع الرياضيين على تقديم مستويات فنية مميزة.

وأكد سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن البطولة تعزز ريادة الإمارة وترسخ مكانتها عاصمة عالمية للرياضات العالمية، بعد النجاح المميز لفعاليات أسبوع "أبوظبي للتحدي" ورحب بعشاق هذه الرياضة التي تحظى بشعبية متزايدة في منطقة العين، لاكتشاف تجاربها الترفيهية والثقافية الملهمة وتراثها العريق.

بدوره قال طارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، إن النسخة الافتتاحية من البطولة الأولى من نوعها عالمياً، ترسخ ريادة دولة الإمارات في تنظيم بطولات الرياضات القتالية المختلطة، وتوفر منصة لجميع الرياضيين على اختلاف مستوياتهم، ومنحهم فرصة إبراز مهاراتهم أمام جمهور عالمي، بدعم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ما يضمن تقديم بطولة بمستوى مميز، وبناء إرث كبير لهذه الرياضة في المنطقة.