فريق أبوظبي للشراع الحديث يشارك في بطولة " إلكا 4 " الدولية بعمان

أبوظبي في 28 يوليو/ وام/ أعلن فريق أبوظبي للشراع الحديث المشاركة في بطولة إلكا 4 الدولية المقرر إقامتها في سلطنة عمان، خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس المقبل.

وقد بدأ فريق أبوظبي معسكره اليوم استعدادا للبطولة ويستمر 10 أيام في منطقة رأس الحد الساحلية في سلطنة عمان، ويضم 8 متسابقين، هم عبدالله يحيى الزبيدي، وعبدالله محمد النيادي، وعمر قيس قنديل، وعبدالله فهد المهيري، وصالح حسن الحمادي، وعبدالرحمن عبدالله، وعبدالله يوسف الحمادي، وسيف طارق المرزوقي، بإشراف المدرب باتريك لوتموسكي.

وأكد خليفة السويدي، رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، أن إقامة معسكر في منطقة رأس الحد، يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للأكاديمية في إعداد جيل جديد من البحارة، وتمكينهم من المنافسة الدولية، لاسيما أن منطقة رأس الحد، تتميز ببيئة مثالية تحاكي ظروف البطولات العالمية، في أحد أبرز المواقع البحرية المناسبة لرياضة الشراع الحديث.

ونوه إلى حرص الأكاديمية على توفير أفضل الظروف للتدريب، لتعزيز مهارات المتسابقين، وصقل قدراتهم في أجواء واقعية، بالإضافة إلى أن فئة إلكا 4 تعد بوابة الدخول إلى عالم الشراع الأولمبي.