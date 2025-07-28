تطوير بئر نفطية في مصر يرفع إنتاجها إلى 4100 برميل مكافئ يوميا

القاهرة في 28 يوليو/ وام/ أعلنت مصر بدء الإنتاج من بئر النفط "Arcadia‑28" الواقعة في منطقة الصحراء الغربية، وذلك بعد تنفيذ عملية معالجة فنية متقدمة أسفرت عن تحقيق معدل إنتاج يومي يقدر بنحو 4100 برميل مكافئ، يشمل النفط الخام وكميات مصاحبة من الغاز الطبيعي.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان صدر اليوم أن البئر تقع ضمن التكوين الجيولوجي المعروف باسم “مساجد الكربوني” وقد خضعت لعملية معالجة حمضية دقيقة باستخدام تقنيات حديثة، مماثلة لما تم تطبيقه في بئر "Iris"، أسهمت في تحسين تدفق النفط من الخزان، الذي كان بحاجة إلى تنظيف وتحفيز لاستعادة طاقته الإنتاجية.

- أظ - عا -