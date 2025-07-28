38600 معاملة أنجزتها "اقتصادية رأس الخيمة" خلال النصف الأول

رأس الخيمة في 28 يوليو/وام/ سجلت “دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ” نموا استثنائيا في حجم المعاملات التجارية بنسبة 76.4% خلال النصف الأول من عام 2025.

وأوضحت الدائرة أنه تم إنجاز 38,600 معاملة، خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بـ 21,880 معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2024، ما يعكس تنامي الثقة بالاقتصاد المحلي وزيادة الإقبال على الاستثمار في الإمارة.

وأظهرت تقارير إدارة الشؤون التجارية أن خدمة تعديل الرخصة التجارية تصدرت قائمة الخدمات الأكثر طلبا بواقع 3,330 معاملة، تلتها خدمة حجز الاسم الاقتصادي بـ3,009 معاملات، ما يعكس ديناميكية سوق الأعمال وتوسع قاعدة المستثمرين ورواد الأعمال في الإمارة.

وسجلت إمارة رأس الخيمة معدل استدامة للأعمال بلغ 99%، إلى جانب نمو في عدد الرخص السارية بنسبة 5.8%، وهو ما يشير إلى قوة استمرارية المشاريع التجارية وثباتها ضمن بيئة اقتصادية محفزة وتنافسية.

وعلى صعيد الكفاءة التشغيلية، واصلت الدائرة جهودها في تعزيز جودة الخدمات المقدمة، محققة نسبة دقة في إنجاز المعاملات بلغت 98.5%، بمتوسط زمن لا يتجاوز خمس دقائق لإنجاز المعاملة الواحدة، وذلك بفضل التطور الملحوظ في البنية الرقمية وسرعة استجابة فرق العمل المؤهلة.

وأكدت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس المكانة المتنامية لإمارة رأس الخيمة كبيئة أعمال مرنة وجاذبة للاستثمار، بما يتماشى مع أهداف الدائرة الإستراتيجية في دعم نمو اقتصادي متنوع ومستدام.