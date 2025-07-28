عمار بن حميد يُصدر قراراً بتشكيل "مجموعة عمل جذب واستقطاب الاستثمارات" إلى إمارة عجمان

عجمان في 28 يوليو/ وام/ أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (14) لسنة 2025 بشأن تشكيل "مجموعة عمل جذب واستقطاب الاستثمارات" إلى إمارة عجمان، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة، ورفع تنافسيتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.

يفوّض القرار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، بمتابعة أعمال المجموعة وتوجيهها، مع منحه صلاحية إصدار القرارات التنظيمية اللازمة، وتزكية رئيس للمجموعة من بين أعضائها.

تضم المجموعة نخبة من الأعضاء من مختلف الجهات ذات الصلة بالشأن الاستثماري، وهم سعادة الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، سعادة مروان حسين محمد الشعالي، سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، سعادة سيف أحمد السويدي، سعادة إسماعيل عبدالسلام نقي، سعادة محمود خليل الهاشمي، سعادة عمر محمد لوتاه، سعادة محمد عبدالله الكعبي، وسعادة عبيد إسماعيل عبيد آل علي.

تُعنى المجموعة بتنفيذ مهام متعددة، تشمل اقتراح أسواق عالمية ذات أولوية لجذب الاستثمارات النوعية، وحصر وتوثيق الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية مثل الصناعة، والبنية التحتية، والتعليم، والاقتصاد الرقمي، والسياحة.

وتعمل المجموعة على تطوير حزمة من الحوافز والتسهيلات التشريعية والإجرائية التي تلبي احتياجات المستثمرين، إلى جانب تنظيم برامج استضافة الوفود الاقتصادية والرسمية، وتصميم خطة تسويقية رقمية تُبرز مكانة الإمارة التنافسية، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية الدولية الكبرى، بما يسهم في تعزيز حضور عجمان على خارطة الاستثمار العالمية.

يأتي القرار استكمالاً للمكتسبات التي حققتها الزيارة الرسمية لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ووفد حكومة الإمارة إلى مدينة تشونغتشينغ بجمهورية الصين الشعبية في مايو الماضي والتي أسهمت في فتح قنوات تعاون جديدة مع شركاء إستراتيجيين، ما يعزز حضور الإمارة ضمن مجموعة من الأسواق العالمية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

يؤكد القرار أهمية ربط أنشطة المجموعة بالتوجهات الإستراتيجية لرؤية عجمان 2030، والهادفة إلى خلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري محفّز للنمو الاقتصادي، على أن تقاس نتائج أعمال المجموعة من خلال مؤشرات أداء واضحة تشمل حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد الشركات النوعية المستقطبة، وإسهام الاستثمارات في الناتج المحلي، ومدى رضا المستثمرين عن بيئة الأعمال في الإمارة.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي المفوّض بأعمال المجموعة: “نعمل بتوجيهات سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي على بناء منظومة عمل تكاملية تواكب توجهات الإمارة المستقبلية، وترتكز على الشراكة مع الأسواق العالمية، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وجودة الحياة”.

وأضاف أن تشكيل "مجموعة عمل جذب واستقطاب الاستثمارات" إلى إمارة عجمان، خطوة إستراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في عجمان، من خلال استقطاب استثمارات نوعية تسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام..

وشدد على أنّ المجموعة تتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة، تسهم في ترسيخ مكانة عجمان وجهة جاذبة للاستثمار إقليمياً وعالمياً.

تستمر أعمال المجموعة لمدة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار قابلة للتجديد، ويتم تقييم أدائها بشكل نصف سنوي، وتوكل إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي مهمة تقديم الدعم المؤسسي والإداري للمجموعة، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية بما يضمن كفاءة الأداء، وتكامل الجهود مع السياسات الاقتصادية للإمارة والدولة.

يعد تشكيل المجموعة جزءاً من منظومة متكاملة تتبناها حكومة عجمان، لتعزيز جاذبية الإمارة الاستثمارية، وتحفيز استقطاب المشاريع النوعية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد المحلي، ويعزّز إسهامه في التنمية الشاملة، ويرسخ مكانة عجمان وجهة واعدة على خارطة الاستثمار العالمية.

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمم على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه.