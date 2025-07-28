مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ21 يستقطب 144.6 ألف زائر

الظفرة في 28 يوليو / وام / استقطبت الدورة الـ21 من مهرجان ليوا للرطب، الذي نظمته هيئة أبوظبي للتراث خلال الفترة من 14 إلى 27 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، نحو 144,685 زائرا على مدار أيام انعقاده.

شهد المهرجان مشاركة أكثر من 960 مزارعا تنافسوا في مسابقاته التي بلغ عددها 24 مسابقة، خصص لها 308 جوائز بقيمة 8 ملايين و735 ألف درهم.

تضمّن المهرجان 12 مسابقة لمزاينة الرطب لفئات «الدباس، الخلاص، الفرض، الخنيزي، بومعان، الشيشي، الزاملي، وأكبر عذج»، بالإضافة إلى مسابقتي الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتي فرض وخلاص العين، إلى جانب 7 مسابقات للفواكه ضمن فئات «الليمون المحلي والمنوّع، المانجو المحلي والمنوّع، التين الأحمر، التين الأصفر، وسلّة فواكه الدار»، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية لفئات «المحاضر الغربية، المحاضر الشرقية، مدن الظفرة»، إضافة إلى مسابقة أجمل مخرافة ومسابقة إبداع من جذع النخلة.

وقدم المزارعون المشاركون في المسابقات 12 طنا و169 كيلوغراما من الرطب والفواكه، منها 9 أطنان و495 كيلوجرامًا من الرطب، و2674 كيلوغراما من الفواكه، جميعها من إنتاج مزارع دولة الإمارات لموسم 2025.

وحظي المهرجان برعاية ودعم 13 جهة، في مقدّمتها ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشريك الاستراتيجي شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وشريك الاستدامة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والراعي البلاتيني بنك أبوظبي الأول، والشريك الإعلامي شبكة أبوظبي للإعلام، بالإضافة إلى الرعاة دائرة الطاقة بأبوظبي، الفوعة - جزء من "أغذية"، مجموعة سرح، والداعمين: دائرة البلديات والنقل – بلدية منطقة الظفرة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شرطة أبوظبي، مستشفيات الظفرة "صحة"، مجموعة "تدوير".

وتضمّن المهرجان 35 جناحا للجهات الراعية والداعمة والجهات الحكومية والخاصة، قدمت عشرات المحاضرات وورش العمل والندوات، إلى جانب برامج متنوعة من خلال مسرح المهرجان وعبر الأجنحة، واستعرضت أبرز الخدمات والابتكارات في مجال الزراعة عمومًا، وزراعة النخيل خصوصًا.

واحتضن المهرجان 86 محلا لبيع الرطب وفسائل النخيل والمنتجات الزراعية، و54 محلا في السوق الشعبي، فيما قدمت فرق الفنون الشعبية 84 عرضا على مدار 14 يوما، وشهد المسرح نحو 120 فعالية متنوعة للمزارعين والعارضين والزوار، وقدم جناح الحرف اليدوية 14 ركنا استعرضت لوحات تراثية لمنتجات تقليدية وحديثة مصنوعة من مكونات النخيل.

ووفر مهرجان ليوا للرطب منصة لدعم المجتمع المحلي والأسر المنتجة في المنطقة.

يحرص المهرجان، الذي يتزامن انعقاده سنويا مع موسم خرف الرطب في دولة الإمارات، على إبراز مكانة شجرة النخيل وثمارها في الثقافة الإماراتية، بوصفها أحد مكونات الهُوية الوطنية، إلى جانب الإسهام في استدامة القطاعين التراثي والزراعي، وتعزيز الوعي بأهمية الزراعة في الدولة، ودعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل والفواكه والمنتجات الزراعية المحلية، وترسيخ منظومة الأمن الغذائي، وتسليط الضوء على جهود إمارة أبوظبي في التوعية بالزراعة الحديثة.