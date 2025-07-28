"موانئ أبوظبي" توقع اتفاقية مساطحة بميناء خليفة مدتها 50 عاماً مع "الإمارات للصناعات الغذائية"

أبوظبي في 28 يوليو/وام/ وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع شركة الإمارات للصناعات الغذائية، التابعة للمجموعة الوطنية القابضة.

وسيتم بموجب هذا التعاون الاستراتيجي خلال المرحلة الأولى تطوير صوامع حديثة في الرصيف الجنوبي لميناء خليفة، والتي ستسهم في تعزيز قدرات الميناء وترسيخ مكانته مركزا رائدا للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة، إضافةً إلى رفد منظومة الأمن الغذائي من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين السلع الغذائية الاستراتيجية في الميناء.

وتتضمن المراحل اللاحقة من المشروع تدشين مصنع حديث بقيمة ملياري درهم لمعالجة الحبوب، والذي سيشكل في نهاية المطاف مجمعاً صناعياً متكاملاً يضم مرافق حديثة لمعالجة وتخزين الحبوب بمختلف أنواعها في ميناء خليفة.

يهدف هذا التعاون إلى إنشاء مجمع حديث ومستدام، يتمتع بقدرات متطورة لتخزين ومعالجة الحبوب، مدعوماً بأحدث التقنيات الصناعية والتشغيلية المتطورة، إذ يؤكد التزام الطرفين بالسعي المشترك لتحقيق رؤية دولة الإمارات الطموحة لتوفير احتياطيات استراتيجية من الحبوب وتوفير سلاسل إمداد غذائية مستدامة في البلاد.

ومع تمتع المجمع الغذائي ببنى تحتية قوية ومستقرة، سيتمكن الطرفان من الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق المتغيرة والتماهي مع ديناميكيات سلسلة التوريد.

ويمتد المجمع على مساحة 100 ألف متر مربع، ومن المقرر أن تصل طاقة التخزين الاستيعابية إلى نحو 150 ألف طن متري وتم اختيار قطعة الأرض المستأجرة في موقع استراتيجي ضمن ميناء خليفة، مما يتيح الوصول المباشر إلى أرصفة الميناء ذي المياه العميقة، والقادر على استقبال سفن باناماكس الضخمة وذات الحمولات الكبيرة.

وبهذه المناسبة، قال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي، إن الاتفاقية الممتدة لخمسين عاماً تشكل خطوةً مهمةً في إطار الالتزام المتواصل بدعم منظومة الأمن الغذائي لدولة الإمارات، متطلعين إلى توظيف البنية التحتية المتطورة والحلول اللوجستية المتكاملة لتأسيس منصةً قوية تعزز كفاءة ومرونة سلسلة التوريد الغذائي في الدولة.

من جانبه أكد جوزيف عبده، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية أن التعاون طويل الأمد مع مجموعة موانئ أبوظبي يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى رفد منظومة الأمن الغذائي لدولة الإمارات، ومع الاستفادة من المرافق والخدمات المتطورة في ميناء خليفة، ستتمكن الشركة من تحسين سلسلة التوريد وزيادة طاقتها الاستيعابية لتخزين السلع الغذائية، وضمان التدفق المستمر للمنتجات الغذائية الأساسية، وتلبية للطلب الإقليمي المُتزايد عليها.