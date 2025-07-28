الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة تلتقي في كينشاسا رئيس الكونغو الديموقراطية

كينشاسا في 28 يوليو/وام/ التقت سعادة شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029، فخامة فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة المستقبلية بين المنظمة والحكومة الكونغولية في مجالات الثقافة والسياحة والتنمية المستدامة.

يأتي هذا اللقاء في إطار زيارتها لجمهورية الكونغو الديموقراطية للمشاركة في فعاليات الدورة الأولى من المهرجان العالمي للموسيقى والسياحة، الذي نظمته وزارة السياحة الكونغولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة في العاصمة “كينشاسا”.

واستعرضت سعادتها مع فخامة فيليكس تشيسيكيدي أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الثقافي والفرص المتاحة لتعزيز مكانة الكونغو الديموقراطية مركزا ثقافيا وسياحيا رائدا في القارة الأفريقية.

كما عقدت اجتماعا ثنائيا مع معالي يولاند إيليبي ما نديمبو، وزيرة الثقافة والفنون والتراث في الكونغو الديمقراطية، تناول سبل التعاون في دعم البنية التحتية الثقافية، وتطوير السياسات العامة لحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين.

وشدد الجانبان على أهمية إعادة صياغة السياسات الثقافية والسياحية باعتبارها أدوات فاعلة لإعادة بناء الهوية الوطنية ودعم المجتمعات المحلية.

وخلال مشاركتها في المهرجان، أعلنت سعادتها عن مبادرة دولية تحمل عنوان "القرى الموسيقية عبر القارات"، ومن المقرر إطلاقها رسمياً في عام 2026 وتهدف إلى إنشاء مراكز مجتمعية إبداعية في كل من أفريقيا وأمريكا اللاتينية، تعمل على رعاية المواهب الموسيقية المحلية، وتعزيز التبادل الثقافي، وتحفيز الاقتصاد الإبداعي في المجتمعات الريفية والحضرية، وذلك في إطار يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

كما شاركت سعادتها في الطاولة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدت تحت عنوان: "إيقاعات عبر الأطلسي من أجل السلام: تعزيز إستراتيجيات المناصرة والسياسات لتقوية الروابط الدولية"، والتي جمعت وزراء وصناع سياسات دوليين من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

وناقشت الجلسة الدور المتنامي للسياحة الموسيقية كأداة للدبلوماسية الثقافية وبناء السلام وتعزيز التنمية العادلة، وذلك بمشاركة كل من معالي مابامبيا موسانغا ديدييه، وزير السياحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسعادة يوسف إسحق جاجاه، نائب وزير السياحة والثقافة والفنون الإبداعية في جمهورية غانا.

وزارت سعادة شيخة النويس مدرسة الأوركسترا السيمفونية كيمبانغويست، والتقت مجموعة من الموسيقيين الشباب واطلعت على برامج التدريب والتعليم الفني التي تقدمها المدرسة.