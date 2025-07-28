"إميرج" و"مدينة مسك" توقعان اتفاقية تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 621 كيلوواط

الرياض في 28 يوليو /وام/ أعلنت شركة "إميرج"، المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"إي دي إف لحلول الطاقة" توقيع اتفاقية طويلة الأمد اليوم مع "مدينة مسك" لتوليد الطاقة الشمسية وتوفير الكهرباء المستدامة على مدى السنوات العشرين القادمة.

تمثّل هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية محطةً بارزة في مسيرة المدينة لتصبح نموذجًا يُحتذى في الابتكار البيئي والاستدامة الحضرية وبموجبها سيتم تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 621 كيلوواط عند الذروة على أسطح مظلات مواقف السيارات ومبانٍ أخرى في مدينة مسك، الواقعة في شمال غرب الرياض.

ومن المتوقع أن تسهم المحطة عند تشغيلها، في خفض البصمة الكربونية للمدينة وتفادي إطلاق أكثر من 600 طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا، مما يعزز بشكل كبير مساعي "مدينة مسك" لتحقيق مستوى أعلى من الأداء البيئي من خلال الحصول على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، وترسيخ مكانتها كأحد أكثر المجتمعات الحضرية استدامة وتقدماً في المنطقة.

وستتولى شركة "إميرج" المسؤولية الكاملة عن تطوير المشروع وتنفيذه، بما يشمل أعمال الهندسة والتصميم والتمويل والمشتريات والبناء والتشغيل والصيانة وسيشكّل هذا الإطار التعاوني نموذجاً يُحتذى لتطوير حلول طاقة مستدامة إضافية داخل مدينة مسك، تواكب تطوّرها الحضري الطموح.

وقال ديفيد هنري، الرئيس التنفيذي لمدينة مسك، إن المدينة صُممت لتكون مجتمعًا حضريًا مستدامًا ومبتكرًا يتطلع نحو المستقبل، يهدف إلى تمكين الأجيال القادمة ويقدّم نموذجًا يُحتذى في الابتكار والمسؤولية البيئية، لافتا إلى أن دمج مصادر الطاقة النظيفة ضمن البنية التحتية لمدينة مسك يُعد تجسيدًا حقيقياً لهذه الرؤية الطموحة، ويُشكل هذا المشروع خطوة فارقة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الاستدامة، معزّزًا بذلك الالتزام الراسخ ببناء مدينة تنمو وتزدهر في تناغم تام مع بيئتها.

من جانبه، أوضح عمر الدويش، عضو مجلس إدارة "إميرج" والرئيس التنفيذي لشركتي "إي دي إف" و"إي دي إف لحلول الطاقة" في السعودية والبحرين، أن الشراكة تجسّد الزخم المتزايد الذي تشهده المملكة في تبنّي حلول الطاقة النظيفة، ومن خلال دعم أهداف الاستدامة الريادية لمدينة مسك، تفخر "إميرج" بالمساهمة في صياغة مشهد حضري جديد، يتكامل فيه الابتكار مع جهود المحافظة على البيئة.

من جهته، أكد علي الشمري، عضو مجلس إدارة "إميرج" ومدير إدارة المشاريع الاستراتيجية والخاصة في شركة "مصدر"، حرصهم على ضمان توفير أعلى معايير الجودة والابتكار في جميع مراحل المشروع، بدءًا من التصميم والتمويل، وصولًا إلى الإنشاء والتشغيل على المدى الطويل، وذلك من خلال توظيف الخبرات العالمية لكل من شركتي " مصدر و"إي دي إف".

تأسست "إيميرج" في عام 2021، وهي متخصصة في توفير حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية وبطاريات تخزين الطاقة بالإضافة إلى حلول الطاقة الهجينة للمؤسسات بمختلف أحجامها التي تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، سواء كانت متصلة بالشبكة الكهربائية أوخارج نطاقها.

وتتيح اتفاقيات الطاقة الشمسية المبتكرة التي تقدمها"إميرج" للجهات المستفيدة إمكانية تطوير وتركيب محطات طاقة شمسية في المواقع دون الحاجة إلى أي استثمار مسبق، مما يوفّر لها كهرباء نظيفة وموثوقة، ويُسهم في خفض التكاليف التشغيلية والانبعاثات الكربونية.

ومن خلال هذه الاتفاقية، ستستفيد مدينة مسك من الطاقة الشمسية التي تعد أحد أبرز الموارد الطبيعية التي تزخر بها المملكة، وتزوّد المدينة بالطاقة وتحد من بصمتها الكربونية لترسخ مكانتها نموذجاً رائداً للمدن المستدامة في المنطقة.