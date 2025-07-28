الاتحاد الآسيوي للشطرنج ينظم 15 بطولة قبل نهاية العام

العين في 28 يوليو/وام/ أعلن الاتحاد الآسيوي للشطرنج برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، اعتماد إقامة 15 بطولة في آسيا قبل نهاية العام الجاري.

تتضمن هذه الفعاليات، بطولات شرق آسيا في الصين من 20 الى 30 يوليو الجاري وآسيا للهواة في هونغ كونغ من 1 الى 9 أغسطس المقبل، وآسيا للرجال في إندونيسيا من 5 إلى 15 أغسطس، و الجائزة الكبرى للرجال والسيدات بأوزبكستان من 3 إلى 16 سبتمبرالقادم.

ونوه الاتحاد في بيان اليوم بهذه المناسبة إلى إقامة بطولات آسيا لأصحاب الهمم في قيرغيزستان، من 4 الى 14 أكتوبر، وآسيا للمخضرمين في العراق من 4 الى 14 أكتوبر، وشرق آسيا للشباب في هونغ كونغ من 15 الى 23 أكتوبر، وأولمبياد أصحاب الهمم في كازاخستان، من 19 الى 26 أكتوبر.

وأشار إلى استضافة منغوليا لبطولة مدارس آسيا من 24 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبلين وإقامة بطولة كأس العالم في الهند من 31 أكتوبر إلى 27 نوفمبر، إضافة إلى بطولتي آسيا للناشئين من 20 إلى 30 نوفمبر المقبل، وجنوب شرق آسيا من 9 الى 20 ديسمبر القادم، بتايلاند.

وأوضح أن بطولة قارة أوقيانوسيا للشباب والناشئين ستقام بأستراليا من 13 الى 17 ديسمبر، بينما تستضيف قطر بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف، من 25 إلى 31 من الشهر نفسه.

وقال الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي، إن الفترة الماضية شهدت فعاليات عدة، من أبرزها بطولات آسيا لفئات الفردي، والناشئين والناشئات تحت 20 سنة، والهواة، والدورات التدريبية والتأهيلية للحكام والمدربين، وتطوير اللوائح، وبرامج الدعم الفني، ومبادرات تعزيز الشطرنج المدرسي.

وذكر أن الاتحاد القاري برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، يتبنى مبادرات استراتيجية، لبناء قاعدة شطرنجية قوية ومستدامة، والرعاية الفنية للدول الأعضاء في استضافة البطولات عبر توفير الخبرات التحكيمية، والمشاركة في المحافل الدولية، واجتماعات الاتحاد الدولي.