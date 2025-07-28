البنك العربي المتحد يطلق منصة إدارة الامتثال التنظيمي باستخدام الذكاء الاصطناعي

الشارقة في 28 يوليو/وام/ أعلن البنك العربي المتحد توقيع شراكة استراتيجية مع "Smarbl" الشركة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الامتثال التنظيمي والذكاء الاصطناعي لتطوير وإطلاق "RegPRISM" وهي منصة متطورة لإدارة الامتثال التنظيمي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

صُممت منصة "RegPRISM" لتبسيط ومعالجة عمليات الامتثال في المؤسسات المالية من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لتوفير رؤية في الوقت الفعلي للتغييرات التنظيمية مما يمكن البنك العربي المتحد من تتبع واستخراج وإدارة المتطلبات التنظيمية بكفاءة ودقة عالية.

وقال شريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد :" ملتزمون ببناء بنك جاهز لمواجهة تحديات المستقبل يعتمد على الابتكار لتعزيز تجربة العملاء والوفاء بالمتطلبات التنظيمية ويُعدّ نظام "RegPRISM" نقلة نوعية في عمليات الامتثال وسيتيح لنا إدارة التغييرات في المتطلبات التنظيمية بشكل استباقي وفعّال وتحسين دقة المراقبة وإعداد التقارير وتحليل البيانات في الوقت الفعلي من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وسيُسرّع تعاوننا مع "Smarbl" وتيرة الاستثمار في استراتيجيتنا للنمو، مع التركيز على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة وتحسين تجربة العملاء مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة ووضع معايير جديدة للامتثال في دولة الإمارات العربية المتحدة".

من جانبه قال أجاي راجو الشريك المؤسس لـ"Smarbl" إنه من خلال دمج هندسة "Smarbl" السحابية والذكاء الاصطناعي مع رؤية البنك العربي المتحد للحوكمة الرقمية تحوّل المنصة التغييرات التنظيمية إلى ذكاء فوري وواضح وقابل للتطبيق مما يساعد البنك على حماية العملاء وزيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين مراقبة الامتثال لنثبت معًا أن الامتثال يمكن أن يكون استباقيًا وقابلاً للتطوير ومحفزًا لتقديم لخدمات مصرفية أفضل وليس مجرد مزيد من تكاليف الأعمال.