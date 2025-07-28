نادي مليحة يطلق برنامجا تدريبيا في الذكاء الاصطناعي بمدينة زويل للعلوم بمصر

القاهرة في 28 يوليو/وام/ أطلق نادي مليحة الثقافي الرياضي اليوم “الإثنين” برنامجا متقدما في الذكاء الاصطناعي بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية، ضمن برنامج نوعي يستمر يومين.

يأتي البرنامج استكمالا لمسار تدريبي بدأه النادي منذ انطلاق النشاط الصيفي في الشارقة، في إطار رؤية "صيف الشارقة الرياضي – عطلتنا غير"، وامتدادا لتوجهات حكومة دولة الإمارات في دعم مجالات التكنولوجيا والابتكار.

يترأس وفد النادي سعادة محمد سلطان الخاصوني الكتبي، رئيس مجلس الإدارة، ويضم عددا من المنتسبين والمشرفين من أبناء دولة الإمارات، للمشاركة في هذا البرنامج الذي يعد حلقة جديدة في مسيرة التمكين التقني والمعرفي، من خلال تحويل المهارات النظرية إلى تطبيقات عملية، داخل أحد أبرز المراكز العلمية في الوطن العربي.

يمثل هذا البرنامج نموذجا حيا لتفعيل المبادرات النوعية ضمن الأنشطة الصيفية، استناداً إلى توجهات حكومة دولة الإمارات بجعل الذكاء الاصطناعي أداة رئيسية في تطوير الكفاءات الشابة، وتماشياً مع رؤية مجلس الشارقة الرياضي، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعية إلى الاستثمار في الأجيال الجديدة من خلال أنشطة تعليمية متقدمة.

يعد البرنامج تتويجا لجهود إدارة النشاط الصيفي في النادي، التي انطلقت منذ 30 يونيو الماضي وتستمر حتى 31 يوليو الحالي وشهدت باكورة مبادرات الذكاء الاصطناعي في مقره بمدينة مليحة بإمارة الشارقة، ليُترجم هذا التوجه اليوم من خلال اصطحاب المشاركين إلى بيئة علمية حاضنة خارج الدولة، في مدينة تحمل اسم أحد رموز العلم في العالم العربي، الدكتور أحمد زويل، بما يمهد الطريق لمستقبل تقني واعد.

افتتحت فعاليات البرنامج بمركز التنمية المستدامة بوادي العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بمدينة 6 أكتوبر، بحضور الدكتور مصطفى موسى بدوي، مدير وادي العلوم والتكنولوجيا، الذي أعرب عن سعادته بهذا التعاون مع نادي مليحة تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي، مؤكدا أهمية بناء جسور تعليمية عربية ترتقي بقدرات الناشئة في المجالات التكنولوجية المتقدمة، في ظل التنامي العالمي السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وشهد اليوم الأول من الورشة التعريف بأساسيات الذكاء الاصطناعي، ومفاهيم البيانات والتصنيف والتوقع، إلى جانب تطبيقات عملية باستخدام منصات تعليمية مثل Teachable Machine وPictoblox.

وتعرف المشاركون على خطوات تصميم تطبيق ذكي باستخدام MIT App Inventor وأبدوا تفاعلاً لافتاً خلال جلسات التعلم العملي التي شملت أيضا جولة في مرافق مدينة زويل العلمية.

وفي اليوم الثاني، يستكمل المشاركون رحلتهم التقنية عبر تطوير مشاريعهم باستخدام أدوات إبداعية مثل ChatGPT على أن يختتم البرنامج بعرض مشاريع المشاركين وتوزيع الشهادات في حفل يتوج جهودهم على مدى يومين من التعلم والإبداع.

وأكد سعادة محمد سلطان الخاصوني أن انطلاق ورشة الذكاء الاصطناعي اليوم في مدينة زويل يمثل محطة نوعية في مسيرة النشاط الصيفي للنادي، وترجمة عملية لرؤية القيادة الإماراتية وتوجهات حكومة الشارقة في الاستثمار بالمعرفة وتمكين الأجيال بأدوات المستقبل.

وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي استكمالا لمسار تدريبي بدأ في مقر النادي ضمن برنامج "عطلتنا غير"، وها هو اليوم يتوسع ليأخذ شكلاً أكثر عمقاً في أحد أهم الصروح العلمية في العالم العربي بفضل التعاون المثمر مع مدينة زويل.

ونوه الخاصوني بالدعم الكبير الذي يحظى به النادي من مجلس الشارقة الرياضي، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي يولي أهمية قصوى لتمكين الطفل والناشئة علمياً ومعرفياً.

وأعرب عن سعادته بما لمسه من تفاعل وفهم من المنتسبين خلال اليوم الأول، الذي تميز بورش وتطبيقات متقدمة عززت من وعي المشاركين بمفاهيم الذكاء الاصطناعي وربطها بحياتهم اليومية وطموحاتهم المستقبلية.

وأكد أن هذه المشاركة تجسد رؤية نادي مليحة في الدمج بين الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية، ضمن إطار متكامل يهدف إلى بناء جيل واثق ومتمكن، قادر على الابتكار والتفوق في مختلف المجالات.

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