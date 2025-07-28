"طرق دبي" تبدأ المرحلة الـ2 لتطوير مناطق الانتظار بمحطات النقل البحري

دبي في 28 يوليو/وام/ بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير مناطق الانتظار في خمس من محطات النقل البحري وهي الفهيدي وبني ياس والسيف وشارع الشيخ زايد وبلوواترز.

يأتي المشروع ضمن إستراتيجية الهيئة لتطوير بنية النقل البحري والارتقاء بجودة الخدمات، بما يتماشى مع رؤية دبي وجهة عالمية للسكان والزوار.

يتضمن التطوير تزويد المحطات بأنظمة تكييف متقدمة، ومرافق مخصصة للمتعاملين وأصحاب الهمم، إلى جانب تصاميم مستوحاة من التراث البحري لعكس الهوية الثقافية للإمارة.

وأكد خلف بالغزوز الزرعوني، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أن المشروع يعزز التكامل بين وسائل النقل المختلفة، من خلال ربط المحطات بالمرافق الحيوية والمناطق السكنية، إضافة إلى أنظمة أمنية متطورة تشمل كاميرات المراقبة وأجهزة إنذار الحريق.

وأشار الزرعوني إلى أن التصميم يراعي احتياجات أصحاب الهمم، بما يضمن سهولة الوصول وبيئة انتظار مريحة، وفق “كود دبي” مؤكدا أن اختيار مواقع التطوير يستند إلى معايير الطلب والأهمية الإستراتيجية، بما يدعم استدامة النقل ويعزز جودة الحياة في دبي.