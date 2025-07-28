خالد بن حميد القاسمي يتوج الفائزين في البطولة العربية للشطرنج

الدار البيضاء في 28 يوليو/وام/ توج الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة العربية للشطرنج للفئات العمرية من 8 إلى 18 سنة للذكور والإناث وفئة تحت 20 سنة التي نظمتها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج وبإشراف الاتحاد العربي للشطرنج بمشاركة 216 لاعبا ولاعبة من 13 دولة عربية.

حضر منافسات الجولة الأخيرة وتتويج الفائزين بشرى القادري رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وعدد من الشخصيات ورؤساء الوفود.

وأسفرت النتائج بعد الجولة التاسعة والأخيرة عن فوز الفلسطيني ماجد الطل بلقب فئة تحت 20 سنة للذكور بعدما أنهى المنافسات برصيد 7.5 نقطة فيما أحرز الإماراتي محمد سعيد الليلي لاعب منتخب الإمارات ونادي الفجيرة للشطرنج الميدالية الفضية برصيد 7 نقاط ونال الليبي يوسف الصمادي الميدالية البرونزية برصيد 6.5 نقطة .

وأحرزت المصرية جوي روماني لقب فئة تحت 20 سنة للفتيات برصيد 6 نقاط ونالت أحلام راشد لاعبة منتخب الإمارات ونادي دبي للشطرنج الميدالية الفضية برصيد 5.5 نقطة فيما حصلت التونسية ياسمين جمحة على الميدالية البرونزية برصيد 5 نقاط.

وأحرز المصري ديفيد جورج سمير لقب فئة تحت 18 سنة للذكور برصيد 7.5 نقطة وجاء الأردني أنس خويرة في المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 6.5 نقطة متساويا مع يحيي شعيب لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الذي حصل على الميدالية البرونزية فيما جاء المصري أحمد قنديل في المركز الرابع برصيد النقاط نفسه.

وفازت الأردنية رُبى القضاة بلقب فئة تحت 18 سنة للإناث برصيد 8 نقاط فيما حصلت المصرية جنا محمد زكي على الميدالية الفضية برصيد 6.5 نقطة ونالت مواطنتها مريم عزب الميدالية البرونزية برصيد 6 نقاط متساوية مع التونسية مريم بوعمور والفلسطينية إيمان صوان.

وحسم المصري فريد تامر وجيه لقب فئة تحت 16 سنة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن الإماراتي راشد أبوبكر الحميري الذي أحرز الميدالية الفضية برصيد 7 نقاط وحصل الفلسطيني محمد سدر على الميدالية البرونزية برصيد 6.5 نقطة.

وخطفت الأردنية جود أحمد لقب فئة تحت 16 سنة للإناث برصيد 7 نقاط متساوية مع الإماراتية عنود عيسى والتي حصدت الميدالية الفضية وجاءت المصرية ديما علاء في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

ونجح المصري إياد الحسيني في حسم لقب فئة تحت 14 سنة للذكور بالعلامة الكاملة وبرصيد 9 نقاط، وحصل الإماراتي راشد حسين الحمادي على الميدالية الفضية برصيد 7 نقاط يليه الإماراتي سلطان جابر الزرعوني الذي نال الميدالية البرونزية.

وأحرزت الإماراتية عهود عيسى لقب فئة تحت 14 سنة للإناث برصيد 7 نقاط متساوية مع الأردنية جيدة هلال التي حصلت على الميدالية الفضية ونالت التونسية نادين رجيب الميدالية البرونزية برصيد 6.5 نقاط متساوية مع المصرية رغد علاء الدين التي حلت في المركز الرابع.

وفاز المصري عبدالرحمن سامح بالميدالية الذهبية لفئة تحت 12 سنة للذكور برصيد 8 نقاط فيما حل التونسي يوسف عبدالرازق في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية برصيد 7 نقاط وحصل مواطنه ثابت البنزرتي على الميدالية البرونزية برصيد 6.5 نقطة.

وأحرزت المصرية ذكاء محمد أحمد على لقب فئة تحت 12 سنة بالعلامة الكاملة والحصول على 9 نقاط فيما حلت الفلسطينية راندة سدر على الميدالية الفضية برصيد 7 نقاط والتونسية يارا عبدالله في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

ونجح القطري خالد الجمعات في الفوز بلقب فئة تحت 10 سنوات للذكور برصيد 7.5 نقطة متساويا مع التونسي جهاد منديلي الذي حل في الوصافة والميدالية الفضية وفاز المصري يوسف دويدار بالميدالية البرونزي برصيد 7 نقاط.

واستحقت المصرية غيداء محمد أحمد لقب فئة تحت 10 سنوات للإناث بعدما حصدت المركز الأول بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط وجاءت التونسية جنا هادك في المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 8 نقاط ثم الميدالية البرونزية لمواطنتها ياسمين ديماسي برصيد 7 نقاط.

وفاز التونسي يوسف الحاج صلاح بلقب فئة تحت 8 سنوات للذكور برصيد 7.5 نقطة فيما حل مواطنه يحيي ديماسي في المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 7 نقاط ثم الإماراتي محمد المعيني في المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 6 نقاط متساويا مع المصري محب أحمد أسامة الذي حل رابعا.

وأحرزت التونسية إلين هادك الميدالية الذهبية لفئة تحت 8 سنوات للإناث وحلت الإماراتية ميرة عبدالله في المركز الثاني والميدالية الفضية ثم الميدالية البرونزية للمغربية سلوى بايري.