إيران : لانملك برنامجا لاستئناف المفاوضات النووية مع الجانب الأمريكي

طهران في 28 يوليو /وام/ أعلنت إيران أنها لاتملك أي برنامج لاستئناف المفاوضات النووية مع الجانب الأمريكي وقالت إن الدول الأوروبية لاتملك بدورها صلاحية تفعيل آلية عودة العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران قبيل العام 2015 بسبب عدم التزامها بهذا الاتفاق مع بلاده بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 واصفا الموقف الأوروبي بأنه يريد الضغط علی إيران من خلال القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2015.

جاء ذلك في إيجاز أسبوعي لـ “إسماعيل بقائي” المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم ردا علی تصريح استيف ويتكوف المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط الذي أعلن عن استئناف المفاوضات مع إيران بوقت قريب.

وقال بقائي إن بلاده ستتخذ قرارها بهذا الشأن عندما تقتضي المصلحة الإيرانية وكشف عن أن مسؤولا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور إيران خلال الأسبوعين المقبلين للنظر في آلية تعاون ايران مع الوكالة علی خلفية الهجوم الذي شنته الطائرات الأمريكية المقاتلة علی المنشأت النووية الإيرانية في فردو ونطنز وإصفهان في يونيو الماضي.