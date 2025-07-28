"أرادَ" تبدأ تنفيذ "مَسار سنترال" بقيمة 60 مليون درهم

الشارقة في 28 يوليو/ وام/ أعلنت شركة التطوير العقاري "أرادَ" بدء تنفيذ "مسار سنترال"، المركز التجاري العصري الجديد في قلب مجتمع "مسار" المتكامل، الواقع وسط محيط من الأشجار الكثيفة في ضاحية السيوح بالشارقة، بتكلفة 60 مليون درهم ومن المتوقع إنجازه بنهاية عام 2026.

يأتي المشروع بالتزامن مع تسليم المراحل السكنية الثلاث المتبقية في هذه الوجهة العصرية التي تبلغ قيمة مبيعاتها الإجمالية 9.5 مليار درهم .

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في "أرادَ"، إن "مسار سنترال" سيشكل القلب الاجتماعي والتجاري للمجتمع، موفراً بيئة مريحة وعالية الجودة.

ولفت إلى أنه ومع اكتمال نصف مشروع مَسار وتسليم 1,500 منزل فيه للمالكين تمثل ترسية العقد الخاص بالمركز على الجهة المنفذة خطوة رئيسية نحو استكمال جميع مكونات المخطط الرئيسي بنهاية 2026.

يمتد مجتمع "مسار" على مساحة 19 مليون قدم مربع، ويضم 3,000 فيلا ومنزل ريفي موزعة على ستة أحياء مسوّرة، ترتبط بمحور أخضر مركزي، تنتشر فيه أكثر من 70,000 شجرة، بطول 6.6 كيلومتر.