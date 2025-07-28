برعاية حاكم الشارقة.. اختتام الملتقى الشعري العربي الـ4 في مالي

باماكو في 28 يوليو/وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اختتمت دائرة الثقافة في الشارقة مساء أمس في العاصمة المالية باماكو، فعاليات الملتقى الشعري العربي الرابع بمشاركة أكثر من 20 شاعراً وشاعرة من مالي، وسط حضور ثقافي وأدبي مميز.

أقيم الملتقى على مدار يومين بالتعاون مع جمعية “البيان” الأدبية في مالي، ضمن مبادرة ملتقيات الشعر العربي في أفريقيا التي تهدف إلى ترجمة جهود الشارقة المتواصلة لتعزيز حضور الشعر العربي في القارة ودعم التبادل الثقافي بين الشعوب.

حضر الفعالية عدد من الشخصيات الأكاديمية والثقافية، من بينهم رئيس جمعية "البيان" الدكتور عبد الصمد ميغا، إلى جانب طلاب وجمهور من محبي الشعر.

وأكد القائمون على الملتقى أن هذه الدورة جاءت استمرارا للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة، مع التركيز على دعم المواهب الشعرية الشابة وتكريم رموز أدبية محلية، ما يعزز من قيمة الشعر في المجتمع المالي.

وأشاد الدكتورعبد القادر إدريس ميغا، منسق الملتقى، بدور الشارقة الريادي في دعم الثقافة العربية في أفريقيا، مؤكداً أن هذا الملتقى بات تقليداً سنوياً ينتظره عشاق الشعر العربي في مالي، وعبر عن شكره لصاحب السمو حاكم الشارقة على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل للثقافة والشعر العربي في كل مكان .

ولفت ميغا إلى أن هذه الملتقيات منذ انطلاقتها شكّلت منصة للشعراء في مالي كي يعبّروا عن رؤاهم ويقدّموا أصواتهم للعالم بثقة واعتزاز، وأسهمت في اكتشاف مواهب جديدة وتعزيز الوعي بالشعر كرافعة ثقافية.