مهرجان صيف الفجيرة يواصل فعالياته

الفجيرة في 28 يوليو/وام/ أكد سعادة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة حرص الغرفة على تنظيم المعارض والمهرجانات نظرا لدورها في تنشيط حركة التجارة والخدمات والسياحة في الإمارة والترويج للمنتجات الوطنية.

جاء ذلك خلال زيارته مهرجان صيف الفجيرة للعروض التسويقية والترفيهية الذي يواصل فعالياته بمركز الفجيرة للمعارض التابع للغرفة يرافقه أعضاء مجلس الإدارة وسعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة.

وقال الشيخ سعيد الشرقي إن صناعة المهرجانات والمعارض أصبحت فناً عالمياً راقياً يلعب دوراً كبيراً في إنعاش اقتصادات الدول وزيادة وتنويع مصادر دخلها من خلال توسيع قاعدة استثماراتها.

وقام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بجولة بأجنحة المهرجان، الذى تنظمه شركة فوهان لتنظيم المعارض بالتعاون مع الغرفة ، واستمع الحضور إلى شرح من الجهات المشاركة في المهرجان عن نوعية معروضاتها التي اشتملت على أحدث منتجات وتصاميم العبايات والملابس الجاهزة والمجوهرات والعطور والإكسسوارات وأدوات ومواد التجميل والمفروشات والحقائب النسائية والأحذية وغيرها فيما تم تخصيص جناح لأحدث أنواع الأثاث بأسعار تناسب الجميع .

وأشاد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحسن تنظيم المهرجان وتنوع معروضاته من منتجات دول خليجية وعربية وأجنبية.

من جانبه قال سعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة إن مهرجان صيف الفجيرة يعتبر متنفسا للعائلات بالفجيرة والمناطق المحيطة بها مشيراً إلى أنه يتميز بوجود ألعاب مجانية متنوعة للأطفال بالإضافة إلى وجود مرافق لتقديم مأكولات عربية وشرقية متنوعة.

وأضاف أن المهرجان وزع على زواره هدايا إلكترونية وكهربائية وجوائز أخرى متنوعة وصاحبت فعالياته فرق شعبية وشخصيات كرتونية.