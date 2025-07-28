كهرباء الشارقة تبدأ تشغيل محطة جديدة لنقل الطاقة بمنطقة مويلح

الشارقة في 28 يوليو/وام/ أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بدء تشغيل محطة نقل الطاقة - الممشى-2 في منطقة مويلح بجهد 33/11 كيلوفولت وبتكلفة إجمالية بلغت 23.25 مليون درهم والتي تم تنفيذها وفق أفضل المعايير الفنية وباستخدام أنظمة متطورة تضمن موثوقية الأداء واستمرارية الخدمة على مدار الساعة.

وأكد المهندس حمد الطنيجي مدير إدارة نقل الطاقة في الهيئة أن تشغيل المحطة خطوة جديدة ضمن الخطة الشاملة للهيئة لتوسعة وتحديث شبكة نقل الكهرباء في إمارة الشارقة مشيرًا إلى أن المحطة ستُسهم في دعم استقرار الأحمال الكهربائية في منطقة مويلح والمناطق المجاورة ومواكبة النمو السكني والتجاري المتسارع في الإمارة.

وأوضح أن المحطة تعد أحد المشاريع الحيوية التي تنفذها الهيئة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في المناطق العمرانية الحديثة وتضم ثلاث محولات رئيسية بسعة 20 ميغافولت أمبير لكل منها إلى جانب 8 خلايا بجهد 33 كيلوفولت و27 خلية بجهد 11 كيلوفولت إضافة إلى بنك مكثفات يهدف إلى تحسين جودة الجهد واستقرار التيار الكهربائي.