بلديات الشارقة تفتح باب التسجيل للمشاركة في جائزة أجمل حديقة

الشارقة في 28 يوليو/وام/ أطلقت بلديات مدن إمارة الشارقة النسخة الثامنة عشرة من جائزة أجمل حديقة وفتحت باب التسجيل بوصفها نسخة فريدة من نوعها ومتميزة بشمولها وتوسيع نطاقها لتشمل مدن إمارة الشارقة كافة إلى جانب المستشفيات والفنادق.

تضم الجائزة 3 فئات هي فئة الحديقة الطبيعية وفئة الحديقة الهندسية وفئة الحديقة الإبداعية أو المختلطة والتي تجمع بين الطرازين الطبيعي والهندسي.

وأكدت بلديات مدن إمارة الشارقة أن جائزة أجمل حديقة تأتي انسجاما مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالاهتمام بالزراعة وتشجيع أفراد المجتمع على زراعة حدائقهم والاعتناء بها.

وأوضحت أن الجائزة تهدف إلى إشراك المجتمع في جهود التخضير والتوسع في نشر المسطحات الخضراء وإثراء الأبعاد الجمالية في إمارة الشارقة وتعزيز التنافس بين أفراد المجتمع للاهتمام بالحدائق الخاصة وتثقيف السكان بأفضل الممارسات في مجال التخضير والزراعة التجميلية والتشجيع على تطبيق معايير الحدائق المستدامة.

وأعلنت لجنة الجائزة عن فتح باب التسجيل للمشاركة اعتبارا من اليوم و حتى 25 سبتمبر المقبل من خلال الرابط : https://shjmun.gov.ae/publiceservices/parknomination/default.aspx المتوفر على الموقع الإلكتروني لبلدية مدينة الشارقة.