اعتماد الأندية المشاركة في دوري أبطال الخليج لكرة القدم

الدوحة في 28 يوليو/وام/ أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم رسمياً اعتماد قائمة الأندية التي ستمثل الاتحادات الخليجية في النسخة الثانية من دوري أبطال الخليج للأندية 2025-2026.

وتقام البطولة ويمثل فيها نادي العين الإمارات، تحت مظلة الاتحاد بمشاركة 7 أندية أخرى تم ترشيحها من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء.

ضمت القائمة أندية العين، وسترة الرياضي البحريني، والشباب السعودي، وزاخو العراقي، والنهضة العماني، والريان القطري، وتضامن حضرموت اليمني، والقادسية الكويتي.

يأتي اعتماد الأندية المشاركة في البطولة، ضمن التحضيرات المتواصلة لانطلاق النسخة الثانية من البطولة، لتعزيز التنافس الكروي بين الأندية الخليجية، وتوفير منصة احترافية لتبادل الخبرات الفنية وتطوير مستوى اللعبة في المنطقة.

يذكر أن نادي دهوك العراقي، فاز بلقب النسخة الأولى من البطولة، بفوزه في المباراة النهائية على نادي القادسية الكويتي بهدفين مقابل هدف، في لقاء الإياب.