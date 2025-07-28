قرعة "خليجي الشباب" لكرة القدم تسفر عن مواجهات قوية

الدوحة في 28 يوليو/وام/ أسفرت قرعة بطولة كأس الخليج تحت 20 عاماً، بالعاصمة القطرية الدوحة، عن مواجهات قوية في المجموعتين الأولى والثانية، والتي تقام للمرة الأولى تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.

تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية، وقطر، والكويت، واليمن، بينما تتألف المجموعة الثانية، من منتخبات عمان، والبحرين، والعراق، ومصر.

وتقام المنافسات في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، من 28 أغسطس إلى 9 سبتمبر المقبلين، بمشاركة 7 منتخبات خليجية، لدعم الفئات السنية، ورفع مستوى التنافس بين المواهب الشابة، بينما يتواجد المنتخب المصري في البطولة بعد اعتذار منتخبنا الوطني عن عدم المشاركة.