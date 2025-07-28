أنشطة تعليمية ومجتمعية وترفيهية تثري صيف 2025 في الإمارات

أبوظبي في 28 يوليو/وام/ تشهد مختلف إمارات الدولة خلال صيف 2025 موسما حافلا بالفعاليات والبرامج التي تنظمها جهات حكومية ومؤسسات مجتمعية، بهدف استثمار فترة العطلة الصيفية في تطوير المهارات، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، وتوفير خيارات ترفيهية وثقافية متنوعة لجميع أفراد المجتمع.

ففي العاصمة أبوظبي، انطلقت فعاليات "صيف أبوظبي الرياضي" التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع "أدنيك"، وتوفر بيئة مثالية لممارسة مجموعة واسعة من الرياضات في مرافق داخلية مكيفة، إلى جانب مسابقات وبطولات مجتمعية مفتوحة.

وتشهد مناطق أخرى من الدولة فعاليات رياضية مماثلة من أبرزها اليوم الرياضي المجتمعي المفتوح في منطقة حتا بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية.

وفي مدينة العين انطلقت النسخة الثانية من "صيف العين الرياضي"، الذي يهدف إلى تعزيز صحة المجتمع ونشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.

وضمن المبادرات المجتمعية، أطلق مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برنامج "صيف قُرى الإمارات"، الذي يستهدف القرى والمناطق البعيدة من خلال تنظيم أنشطة تعليمية وترفيهية موجهة للأطفال والأسر بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية والمشاركة المجتمعية.

وشهدت إمارة الشارقة انطلاق فعاليات "قافلة الصيف 2025" التي تنظمها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وتضم أنشطة تعليمية وثقافية وفنية مخصصة للأطفال واليافعين، مع برامج لدمج أصحاب الهمم وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الأنشطة الصيفية المختلفة.

وفي الفجيرة انطلقت فعاليات برنامج "صيفنا فن"، الذي يركز على تنمية مهارات الأطفال واليافعين في مجالات الفنون والإبداع، فيما أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مبادرة "صيفنا سعادة 2025" التي تهدف إلى تقديم ورش وأنشطة توعوية وترفيهية للأسر والمتعاملين.

وعلى الصعيد التعليمي، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي برامج صيفية متخصصة لطلبة المدارس، تشمل ورشاً في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، فيما أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب برنامج "صيف الإمارات 2025" لتعزيز مهارات الشباب وصقل مواهبهم، إضافة إلى برامج متنوعة في مراكز الشباب في مختلف إمارات الدولة.

كما تتواصل فعاليات "همة الصيفي" للأولمبياد الخاص الإماراتي، التي توفر أنشطة رياضية وترفيهية لأصحاب الهمم، بما يسهم في دمجهم في المجتمع، فيما أطلقت وزارة الداخلية عبر مركز حماية الطفل حملتها التوعوية "معاً نحو صيف آمن"، وأطلق الإسعاف الوطني حملته السنوية "صيف آمن.. خلك جاهز" للتوعية بالسلامة والإسعافات الأولية.

وفي السياق نفسه، دشنت شرطة رأس الخيمة حملة "صيف بلا حوادث" التي تركز على توعية السائقين بالسلامة المرورية خلال فترة الصيف.

وفي قطاع السياحة والترفيه، تواصل مفاجآت صيف دبي 2025 استقطاب الزوار بعروضها المتنوعة وفعالياتها العائلية، ما يعزز مكانة الدولة وجهة سياحية متميزة طوال العام.

وتؤكد هذه البرامج الصيفية الشاملة حرص دولة الإمارات على استثمار فصل الصيف في بناء القدرات، وتعزيز الوعي المجتمعي وتوفير بيئة ترفيهية وتعليمية متكاملة لمختلف الفئات.

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