بنمو قياسي 54.18% .. تداولات عجمان الإيجارية تقفز إلى 2.912 مليار درهم في النصف الأول

عجمان في 28 يوليو / وام / أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن تسجيل نمو لافت في قيمة التداولات الإيجارية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية 2 مليار و912 مليون درهم، محققة زيادة قياسية بنسبة 54.18% مقارنة بالفترة ذاتها من الأعوام الثلاثة الماضية مما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية للإمارة.

ويأتي هذا الأداء القوي تماشيا مع مستهدفات "رؤية عجمان 2030" الرامية إلى توفير بيئة أعمال تنافسية وتعزيز المناخ الاستثماري لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أكد سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن النتائج الإيجابية تعكس رؤى القيادة الرشيدة وتطلعاتها الطموحة، إلى جانب الدعم المستمر للفئات المعنية، والتكامل الفعّال بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، مما جعل إمارة عجمان وجهة مفضلة للاستثمار والسكن والسياحة والاقتصاد المستدام.

وقال إن الدائرة تواصل تطوير خدماتها عبر تسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتبسيط الإجراءات وتعزيز تجربة المتعاملين، تماشياً مع البرامج الوطنية وعلى رأسها برنامج تصفير البيروقراطية، مثمناً مشاريع التكامل مع الشركاء والتي ساهمت في تسريع إنجاز المعاملات وتحقيق أثر ملموس في جودة حياة السكان، حيث توفر الإمارة بيئة مثالية للاستقرار وإنشاء المشاريع الناجحة.

وأوضح يوسف خالد النعيمي، مدير إدارة التنظيم الإيجاري بالندب في الدائرة، أن قيمة العقود السكنية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 1 مليار و607 ملايين درهم، بينما سجلت العقود التجارية ما يقارب 1 مليار و196 مليون درهم، فيما وصلت العقود الاستثمارية إلى 108 ملايين درهم، مشيرا إلى أن عدد العقود الإيجارية شهد نمواً ملحوظاً، حيث تم إنجاز 57,769 عقداً سكنياً، و21,037 عقداً تجارياً، إضافة إلى 116 عقداً استثمارياً، ليصل إجمالي عدد العقود الإيجارية إلى 78,922 عقداً خلال النصف الأول من 2025.

وأكد أن الموقع الجغرافي الحيوي لإمارة عجمان، الذي يجعلها حلقة وصل بين إمارات الدولة، لعب دوراً محورياً في جذب المزيد من المستثمرين والسكان، إلى جانب جهود الكوادر المؤهلة في تحسين رحلة المتعامل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.