"إسلامية دبي" تطلق مشروع "تطوير دروس المساجد وتوحيد المحتوى الوعظي"

دبي في 28 يوليو/ وام / أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مشروع "تطوير دروس المساجد وتوحيد المحتوى الوعظي" ضمن مشاريع IACAD-X الهادف إلى تطوير دروس المساجد وتوحيد مضامينها ضمن منظومة وعظية حديثة تجمع بين أصالة المضمون ومرونة الأسلوب بما يتماشى مع متطلبات المرحلة ويعزز من أثر المسجد التربوي في المجتمع.

ويأتي المشروع ضمن توجه إستراتيجي شامل لإعادة تشكيل الخطاب الوعظي في مساجد الإمارة من خلال تقديم محتوى منظم مترابط ومبسط يستند إلى قائمة شاملة من الموضوعات والمفاهيم الأساسية تغطي مجالات متنوعة تمس واقع الأفراد وتخاطب مختلف الشرائح العمرية بأساليب قصصية تفاعلية تركز على إيصال الرسائل في زمن لا يتجاوز خمس دقائق بأسلوب جذاب وخاصة للأطفال والناشئة.

وأكد جاسم محمد الخزرجي رئيس المشروع أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منهجية تقديم الدروس الدينية حيث يستند إلى ست قيم رئيسة يتم تناول كل منها على مدى شهرين وتجدد سنويا من خلال قصص الأنبياء والسيرة النبوية وآيات القرآن الكريم بلغة قريبة إلى القلب تواكب احتياجات الجيل الجديد وتُقدَّم بتفاعل مباشر مع الجمهور.

وأضاف أن المشروع يشمل ثلاث مسارات رئيسية تخدم جميع رواد المساجد مع تخصيص فقرات دورية بعنوان "عيال وأهالي الفريج" تهدف إلى تعزيز ارتباط الأسرة بالمسجد وجعله محورًا للقيم والتنشئة الإيجابية.