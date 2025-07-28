دبي تحول الزيوت والدهون المستعملة إلى وقود ديزل نظيف

دبي في 28 يوليو / وام / وقعت "بلدية دبي" مذكرة تفاهم مع شركة "بايودي تكنولوجي ش.م.ح" التابعة لشركة "دوبال القابضة"، بهدف تحويل الزيوت النباتية المستعملة والدهون والزيوت والشحوم إلى وقود ديزل حيوي (B100) نظيف ومتجدد، وذلك في خطوة نوعية نحو تعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ مفهوم الاقتصاد الدائري في الإمارة.

وبموجب المذكرة، تمنح شركة "بايودي تكنولوجي" صلاحية جمع الزيوت والدهون من مختلف أنحاء دبي ومعالجتها لتحويلها إلى وقود ديزل حيوي، في مبادرة تسهم في الحد من تلوث البنية التحتية للصرف الصحي إضافة إلى تقليل البصمة البيئية وتكاليف التشغيل المتعلقة بمعالجة مياه الصرف.

ويأتي هذا التعاون في إطار دعم إستراتيجيات الاستدامة طويلة المدى لدبي ويُسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر المحلي وتسريع الانتقال نحو حلول طاقة نظيفة ومستدامة.

حضر التوقيع على مذكرة التفاهم عدد من المسؤولين من بينهم المهندس فهد العوضي مدير إدارة مشاريع الصرف الصحي والمياه المُعاد تدويرها في بلدية دبي، ويوسف بستكي عضو مجلس إدارة شركة "بايودي تكنولوجي"، وشيفا فيغ الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال المهندس عادل المرزوقي المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي إن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية في جهودنا الرامية إلى تعزيز أجندة دبي البيئية من خلال حلول مبتكرة ومستدامة لتحويل النفايات إلى طاقة بالتكامل مع مستهدفاتنا في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات والصرف الصحي بما يعزز استدامة دبي وريادتها، مشيرا إلى أن تحويل النفايات إلى مصدر ذي قيمة للطاقة لا يحمي البنية التحتية الحيوية فحسب بل يُسهم أيضاً في تقليل المخاطر البيئية وتحقيق أهداف خطة دبي 2030 في مجال الاستدامة البيئية.

وقال أحمد بن فهد المهيري رئيس مجلس إدارة شركة "بايودي تكنولوجي" إن جهود الشركة تركز على تقديم حلول عملية وفعالة تسهم في تحسين البيئة وتعزيز أهداف الاقتصاد الدائري في دبي، في حين أكد شيفا أن هذه الشراكة خطوة مهمة لتوسيع نطاق جهود الشركة نحو مبادرات أوسع تدعم الإدارة المستدامة للنفايات وتعزز حلول إعادة التدوير المبتكرة.

وتعد مذكرة التفاهم خطوة رائدة في التعاون بين القطاعين العام والخاص حيث تمهّد الطريق أمام حلول بيئية قابلة للتوسّع وذات تأثير كبير تُعزز مبادئ الاقتصاد الدائري وتُسهم في حماية البنية التحتية والبيئة في دبي.