ألمانيا تلوح بإجراءات للضغط على إسرائيل .. وتعلن عن جسر جوي إنساني لغزة

برلين في 28 يوليو/ وام / أعلنت الحكومة الألمانية عن خطة فورية لإقامة جسر جوي إنساني بالتعاون مع الأردن لإغاثة قطاع غزة، وفي الوقت ذاته لوحت باحتمال اتخاذ إجراءات للضغط على إسرائيل بهدف تحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

ففي أعقاب جلسة لمجلس الوزراء الأمني المصغر اليوم الاثنين، كشف المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أن بلاده ستبدأ فورا في تنفيذ خطة الجسر الجوي، مشيراً إلى أن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس سينسق هذه العملية بشكل وثيق مع فرنسا وبريطانيا اللتين أبدتا استعدادهما للمشاركة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وفي موازاة ذلك، صرح المستشار الألماني بأن حكومته تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ إجراءات محددة تجاه إسرائيل لزيادة الضغط عليها، وأوضح أن مجلس الوزراء الأمني ناقش الخيارات المتاحة دون اتخاذ قرار بعد، قائلا: نحتفظ لأنفسنا بحق اتخاذ مثل هذه الخطوات.

وأشار ميرتس إلى أن أي إجراء ألماني سيكون بمثابة اقتراح للمفوضية الأوروبية، وأن قرارات تصدير الأسلحة من صلاحيات مجلس الأمن الاتحادي السري.

وقال إن برلين ستنتظر نتائج الزيارة المقررة لوزير الخارجية يوهان فاديفول إلى المنطقة يوم الخميس المقبل، والتي قد يشاركه فيها نظيراه البريطاني والفرنسي، قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.

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