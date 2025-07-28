السعودية وفرنسا توقعان وثيقة لتعزيز التعاون الأمني المستقبلي

باريس في 28 يوليو/ وام / وقعت السعودية وفرنسا، اليوم في باريس، وثيقة تنفيذية تحدد مسارات التعاون الأمني المستقبلية بين البلدين.

وقع الوثيقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي، وبرونو ريتايو وزير الداخلية الفرنسي، وذلك في أعقاب جلسة مباحثات رسمية عقدت بمقر وزارة الداخلية في باريس.

وخلال جلسة المباحثات، أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود حرص حكومة المملكة على رفع مستوى التعاون مع فرنسا لمكافحة الجريمة بكافة صورها، والتصدي لشبكات تهريب المخدرات الدولية وغسل الأموال، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المختصين.

وأشاد الأمير عبدالعزيز بما تحقق من إنجازات في الفترة السابقة في مجالات التعاون الأمني، مشيرا إلى أن المباحثات تأتي لتعزيز هذه العلاقة الوطيدة.

وكان اللقاء قد استهل بمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين.

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