ترامب وستارمر يعربان عن قلقهما من الوضع الإنساني بغزة

أدنبرة في 28 يوليو/ وام / أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن قلقه بشأن الوضع الانساني في قطاع غزة وقال “ نريد المساعدة.. إنه موقف فظيع.. وأن إسرائيل تتحمل مسؤولية كبيرة عن ما يحدث”.

وأشار الرئيس ترامب في تصريحات مشتركة مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في اسكتلندا إلى أن الولايات المتحدة وغيرها يقدمون الأموال والغذاء إلى غزة، وأنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدارة هذا الأمر بشكل ما. وقال "أريد من نتنياهو أن يتأكد من حصولهم على الغذاء، وأريد أن أتأكد أنهم يحصلون على الغذاء".

من جهته حث، رئيس الوزراء البريطاني ترامب على أن تضطلع الولايات المتحدة بدور أكبر في نزع فتيل أزمة الغذاء المتزايدة في قطاع غزة واصفا الأحداث في القطاع بأنها وضع صعب للغاية.

وقال ستارمر أن الشعب في بريطانيا أصيب بالاشمئزاز بسبب ما شاهدونه على الشاشات.

-خلا-.