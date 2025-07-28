أردوغان يعلن عن محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا في تركيا

أنقرة في 28 يوليو/ وام / أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن روسيا وأوكرانيا ستجلسان إلى طاولة السلام في تركيا خلال وقت غير بعيد.

وأشار الرئيس أردوغان في كلمة متلفزة، بثتها وكالة الأناضول، إلى أن تركيا اتبعت سياسة متوازنة وعادلة ومؤيدة للسلام منذ اليوم الأول للحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال "نؤمن بضرورة انتهاء هذه الحرب فورا وأؤكد في كل فرصة أننا مستعدون لاستضافة لقاء على مستوى القادة وكما أقيمت طاولة المفاوضات في إسطنبول، ستُقام طاولة السلام أيضا في تركيا خلال وقت غير بعيد، وستنتهي هذه الحرب الدامية".

-خلا-.