337 % نموا بالرخص الجديدة بهيئة المناطق الحرة في عجمان خلال النصف الأول

عجمان في 29 يوليو/ وام/ أعلنت هيئة المناطق الحرة في عجمان، عن تحقيق نتائج استثنائية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت نمواً بنسبة 14% في الأرباح التشغيلية، إلى جانب قفزة قياسية بنسبة 337% في عدد الرخص الجديدة المسجلة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

كما تجاوزت معدلات الإشغال في أصول الهيئة نسبة 97%، ما يعكس الثقة المتنامية في البيئة الاستثمارية التي توفرها الهيئة، والمكانة المتقدمة لإمارة عجمان كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في عجمان، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وجهود الهيئة المستمرة في ترسيخ بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للمستثمرين.

وقال إن هذا النمو المتسارع يعكس التزام الهيئة المستمر بتطوير منظومة خدمات مرنة وذكية تدعم تطلعات المستثمرين، وتعزز من مكانة عجمان مركزا اقتصاديا متنوعا ومحفزا للنمو المستدام.

من جانبه أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الهيئة تواصل تبني حلول مبتكرة لتسهيل تجربة المستثمر.

وأشار إلى حرص الهيئة على تقديم تجربة استثمارية متكاملة، مدعومة ببنية تحتية رقمية متقدمة وخدمات ميسّرة، تسهم في استقطاب عدد متزايد من الشركات ذات القيمة المضافة الباحثة عن فرص توسع في السوقين الإماراتي والإقليمي.

من جهته أشار سعادة إسماعيل نقي مدير عام الهيئة، إلى أنّ نتائج النصف الأول من عام 2025 تعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال التي توفرها الهيئة، والقدرات التنافسية التي تقدمها للمستثمرين من مختلف القطاعات.

وأضاف أن الهيئة تمضي في تنفيذ مشاريع تطويرية تهدف إلى تنويع الخدمات وتوسيع القطاعات المستهدفة، من خلال تقديم منظومة مرنة ومتكاملة تلبي تطلعات مجتمع الأعمال، بما يعزز من مكانة عجمان وجهة اقتصادية ديناميكية على مستوى المنطقة ، مؤكدا التزام الهيئة بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل وفق رؤية عجمان 2030.

وتواصل هيئة المناطق الحرة في عجمان جهودها لتمكين المستثمرين، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الإمارة على مؤشرات الاقتصاد العالمي.