"ضيافة مركز دبي التجاري" تقدم خدماتها لـ527 ألف ضيف خلال النصف الأول

دبي في 29 يوليو/ وام/ أعلنت ضيافة مركز دبي التجاري العالمي، تحقيق نتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث قدمت خدماتها لأكثر من

527 ألف ضيف في 1.401 فعالية بزيادة سنوية قدرها 11.8% في عدد الضيوف و6.7% في عدد الفعاليات.

ويعزز هذا النمو مكانة ضيافة مركز دبي التجاري العالمي، كمزود رائد لخدمات الضيافة على نطاق واسع، وتقديم الخدمات المصممة حسب الطلب في دولة الإمارات، بفضل تميزها التشغيلي وابتكاراتها في فنون الطهي والتزامها بتقديم تجارب تركز على تحقيق تطلعات العملاء.

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، إن أداء ضيافة مركز دبي التجاري العالمي خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس قدراتها وطموحها للارتقاء بتجربة الضيوف في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع، مؤكدا مواصلتها دعم قطاع الفعاليات في دبي من خلال تقديم تجارب راقية بالاعتماد على قدراتها التشغيلية القوية وابتكاراتها في فنون الطهي، إضافة إلى شراكاتها الإستراتيجية.

وشهدت خدمات الضيافة نمواً ملحوظاً، حيث تم تقديم الخدمات لـ 132.146 ضيفاً في 50 فعالية خلال النصف الأول من العام الجاري، أي أكبر بمرتين من عدد الضيوف الذين تم تقديم لهم الخدمات خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 105%.

وتعكس هذه الزيادة قدرة مركز دبي التجاري العالمي على تلبية متطلبات المعارض والفعاليات الكبرى المتزايدة في جميع أنحاء الدولة، ما يعزز مكانته الرائدة في المنطقة كمزود رائد لخدمات الضيافة.

وحققت المؤتمرات واجتماعات وفعاليات المؤسسات الدولية نمواً قوياً، حيث قدمت ضيافة مركز دبي التجاري العالمي خدماتها لـ 57,289 ضيفاً في 30 فعالية خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 23% مقارنة بـ 46.500 ضيف خلال النصف الأول من عام 2024.

ورغم ثبات عدد الفعاليات، يعكس عدد الضيوف المتزايد مكانة مركز دبي التجاري العالمي شريكا مفضلا للفعاليات التي تركز على التواصل وتبادل المعرفة. وواصلت ضيافة مركز دبي التجاري العالمي تحقيق أداء قوي، حيث ارتفع عدد الفعاليات التي استضافها مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خارج إطار المعارض بنسبة 38%، مع تقديم خدمات الضيافة لـ 477 فعالية.

كما حققت الفعاليات الخارجية نموا بنسبة 4% لتصل إلى 687 فعالية، بما في ذلك الفعاليات الكبرى مثل معرض دبي الدولي للقوارب وكأس دبي العالمي.

وتؤكد هذه الأرقام قدرة مركز دبي التجاري العالمي على تقديم خدمات الضيافة بكفاءة كبيرة على نطاق واسع، سواء داخل قاعات المركز أو في المواقع الخارجية.

وحققت ضيافة مركز دبي التجاري العالمي إنجازاً كبيراً في مسابقة صالون كولينير الإمارات الدولية 2025، بعد فوزها بـ 51 ميدالية شملت جميع فئات المنافسة، إضافة إلى إحرازها جائزة "أفضل جهد مبذول من قبل مؤسسة فردية" للعام الثالث على التوالي، ما يعزز مكانة مركز دبي التجاري العالمي الرائدة وتميزه في فنون الطهي.

وتواصل ضيافة مركز دبي التجاري العالمي تعزيز قدراتها من خلال الاستثمار في البنية التحتية التي تلبي المتطلبات المستقبلية لدعم نموها المستمر.

ومع توسعة مركز دبي للمعارض وتزايد الطلب على تجارب الضيافة الفاخرة، تتمتع الضيافة بمكانة مميزة تتيح لها المساهمة في دعم مسيرة التنوع الاقتصادي في دبي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للفعاليات العالمية.

وتقدم ضيافة مركز دبي التجاري العالمي حلولاً شاملة للفعاليات بما في ذلك خدمات الضيافة الحائزة على جوائز، وخدمات تخطيط الفعاليات، مع دعم مختلف الفعاليات من المعارض والمؤتمرات إلى المناسبات الخاصة وحفلات الزفاف، إضافة إلى قدرتها على تقديم خدمات الضيافة لـ 40 ألف ضيف يومياً.