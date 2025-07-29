"إن إم دي سي إينيرجي" تدشن العمليات التشغيلية في مركز التصنيع بمدينة رأس الخير السعودية

الدمام في 29 يوليو /وام/ أعلنت شركة "إن إم دي سي إينيرجي"، المختصة في تقديم حلول الهندسة والتوريد والبناء “EPC” لقطاع الطاقة، عن انطلاق العمليات التشغيلية في مركز التصنيع المتطور بمدينة رأس الخير بالمملكة العربية السعودية.

ويقع مركز التصنيع في موقع إستراتيجي ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، ويمتد على مساحة تبلغ 400 ألف متر مربع، وقد تم تصميمه لتلبية احتياجات المشاريع البحرية والبرية، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 40 ألف طن.

ويوفر المركز، المجهز بأنظمة أتمتة متقدمة وحلول رقمية متكاملة، خدمات تصنيع شاملة تشمل التجهيز والصيانة والتركيب، بما يدعم تنفيذ الوحدات والمكونات الأساسية للبنية التحتية المعقدة في قطاع الطاقة.

واستثمرت "إن إم دي سي إينيرجي" نحو 200 مليون درهم في إنشاء مرافق إنتاجية متكاملة تضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة البيئية، ومن خلال دمج أحدث التقنيات والممارسات المستدامة، تقدم الشركة حلولاً متقدمة تواكب التحولات الجارية في قطاع الطاقة، وتدعم الأهداف الطموحة لكل من أرامكو السعودية والمملكة في مجال الطاقة.

وقال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن تدشين أنشطة التصنيع في مدينة رأس الخير يمثل محطة رئيسية في إطار إستراتيجية الشركة لتوسعة أعمالها على مستوى المنطقة، وبخبرة تمتد لأكثر من 51 عاما، تنقل "إن إم دي سي إينيرجي" إرثها العريق في تنفيذ المشاريع المتخصصة إلى المملكة لتسهم في فتح آفاق جديدة للتنمية الصناعية والاقتصادية، وتعزيز آفاق التعاون بين البلدين والمنطقة بشكل أوسع.

وأضاف أن مركز التصنيع يمثل أكثر من مجرد منشأة تشغيلية، موضحا أنه استثمار طويل الأمد في البنية التحتية الصناعية للمملكة، وركيزة أساسية ضمن رؤيتهم لدعم التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرات الوطنية، ودفع مسيرة التحول في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة.

وباشر مركز التصنيع عملياته التشغيلية، ويجري حالياً تصنيع تسع منصات بحرية لصالح شركة أرامكو السعودية في إطار مشروع متكامل يعكس كفاءة الشركة في تنفيذ الأعمال المعقدة داخل المملكة، وتواصل "إن إم دي سي إينيرجي" من خلال هذا المشروع تعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف التوطين الصناعية تماشياً مع أولويات المملكة في هذا المجال.

كما يعد الإنجاز نقلة هامة في مسار التعاون المستمر مع أرامكو السعودية، ويسهم في توسيع قاعدة عملاء الشركة على مستوى المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز المنظومة الصناعية الوطنية.

وفي إطار دعم التنفيذ المنظم للمشاريع، سيتم نقل أكثر من 1800 موظف من الكوادر المتخصصة وذات الخبرة من أبوظبي إلى المملكة العربية السعودية، لضمان الالتزام بأعلى معايير مراقبة الجودة، وضمان تسليم مشاريع البنية التحتية وفق أعلى المستويات العالمية.

ويعد مركز التصنيع في رأس الخير محوراً رئيسياً في إستراتيجية "إن إم دي سي إينيرجي" في المملكة، وفي جهودها لدعم توطين الصناعات وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، ونجحت الشركة خلال السنوات الخمس الماضية، في إعادة توجيه ما يزيد عن 5 مليارات ريال سعودي إلى الاقتصاد الوطني، وفي طريقها لرفع نسبة القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد “اكتفاء” إلى 39% في عام 2025، و51% بحلول عام 2028.

وباعتبارها من الجهات الرئيسية العاملة في المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، تستعد "إن إم دي سي إينيرجي" للقيام بدور فعال في دعم نمو التجارة والاستثمار وخلق فرص العمل داخل المملكة.

وتخطط "إن إم دي سي إينيرجي" لتوظيف القدرات الكاملة لمركز التصنيع في رأس الخير لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والسعودية، ودعم مشاريع الابتكار والتعاون المشترك في قطاعي الطاقة والتصنيع.