أرادَ تغلق جولة صكوك جديدة بقيمة 450 مليون دولار

الشارقة في 29 يوليو/ وام / أغلقت شركة التطوير العقاري “أرادَ”، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها والمصنّفة بدرجةB1 من مؤسسة موديز وبدرجة B+ من مؤسسة فيتش، جولة إصدار صكوك جديدة بقيمة 450 مليون دولار أمريكي، والتي تم إدارجها في بورصة لندن للأوراق المالية وناسداك دبي.

وتم تسعير الإصدار الجديد البالغ أجل استحقاقه خمسة أعوام، والمصنّف بدرجة BB- من مؤسسة فيتش ودرجة B1 من مؤسسة موديز، بمعدل عائد استثمار سنوي 7.150%، وبتضييق 47.5-60 نقطة عن التسعير الإرشادي الأولي بواقع 7.625% - 7.750%، وبفارق 317 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية، وهو أضيق عائد إعادة عرض حققته أرادَ على الإطلاق.

وسيتم استخدام عائدات هذا الإصدار في عرض مناقصة يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي على صكوك أرادَ الحالية والتي ستكون مستحقة في عام 2027، على أن يكون الباقي مخصصا للأغراض العامة للشركة.

وشهد إصدار الصكوك طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء، حيث بلغ حجم طلبات الاكتتاب ذروته فوق 2 مليار دولار أمريكي “باستثناء المديرين الرئيسيين المشتركين”، أي ما يعادل أكثر من أربعة أضعاف حجم الطرح.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ التنفيذي "تعكس عودتنا الناجحة الأخيرة إلى الأسواق العالمية مرة أخرى ثقة المستثمرين من المنطقة وحول العالم في سجلّ أرادَ الحافل ومركزها المالي القوي وآفاق النمو الواعدة فيها ويعدّ هذا الإصدار بمثابة منصة إنطلاق للمرحلة التالية لدينا، حيث نواصل استكشاف فرص النمو داخل دولة الإمارات وخارجها".

وتنوع التوزيع الجغرافي للمستثمرين في هذا الإصدار من الصكوك، ليشمل أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وضمّت قائمة المستثمرين بنوكًا ، وبنوكًا خاصة، ومديري أصول وصناديق استثمارية، إلى جانب صناديق التحوط.

وضمت قائمة المنسّقين العالميين المشتركين لهذا الإصدار من الصكوك: بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد في حين تضمنت قائمة المديرين الرئيسيين المشتركين ومدراء الاكتتاب كلاً من البنك العربي، وأرقام كابيتال، وبنك ABC، وراك بنك، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة.

يذكر أنّ أرادَ، ومنذ إنطلاقها في عام 2017، أطلقت تسعة مشاريع متكاملة ناجحة في كل من الشارقة ودبي، ولديها باقة من المشاريع الحالية والمستقبلية في الإمارات وأستراليا وبقيمة تزيد عن 90 مليار درهم وقد باعت أرادَ حتى اليوم أكثر من 17,000 وحدة سكنية، وبقيمة تزيد عن 29 مليار درهم، مع اكتمال أكثر من 10,000 وحدة منها.