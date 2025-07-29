" معاً " تحتفي بنجاح الموسم الأول من "برنامج أهل العطاء"

أبوظبي في 29 يوليو/ وام / احتفت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً بنجاح "برنامج أهل العطاء" التلفزيوني، الأول من نوعه لتوثيق أثر العطاء المجتمعي والإنساني في إمارة أبوظبي الذي أُنتج بالتعاون مع شبكة أبوظبي للإعلام، بعد أن قدم نموذجاً ملهِماً لتجسيد قيم العطاء والتكاتف المجتمعي في إمارة أبوظبي وسلّط الضوء على دور وسائل الإعلام في تحفيز المجتمع وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية.

ويأتي هذا البرنامج انسجاماً مع "عام المجتمع" كما يندرج ضمن مبادرة "من المجتمع للمجتمع"، التي أطلقتها هيئة معاً للاحتفاء بثقافة العطاء وتعزيز المشاركة المجتمعية لبناء مجتمع متعاون ومتماسك في الإمارة، والتي تعكس جوهر عمل هيئة معاً ورسالتها الرامية لتعزيز التلاحم المجتمعي وإشراك أفراد المجتمع في تقديم حلول مستدامة وفعالة ذات أثر ملموس.

واستضافت الهيئة فعالية خاصة في فندق روزوود في أبوظبي، بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسعادة عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، إلى جانب نخبة من الشركاء والجهات الداعمة وذلك احتفاء بنجاح "برنامج أهل العطاء"، الذي حقق المرتبة الرابعة من حيث نسب المشاهدة والمرتبة الثانية من حيث نسب الوصول في محتوى رمضان، إذ تجاوز عدد مشاهداته 240 ألفاً على قناة الإمارات، وأكثر من 300 ألف مشاهدة على قناة أبوظبي، مما يعكس التفاعل الواسع والإقبال الجماهيري الكبير على محتواه الهادف.

وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، في تصريح لوكالة انباء الإمارات "وام" أن برنامج أهل العطاء التلفزيوني الرائد يسلط الضوء على روح العطاء والمسؤولية المجتمعية في أبوظبي حيث حقق نجاحاً مع نسب مشاهدة عالية خلال شهر رمضان.. مشيرا إلى أن هذا البرنامج يسلط الضوء على الجهات والمبادرات التي مولتها هيئة معا والتي أثّرت بشكل مباشر في حياة الناس.

وأعلن بهذه المناسبة عن استمرار البرنامج للعام القادم ، مع تغطية برامج جديدة تخدم المجتمع.. مؤكدا أن إطلاق الموسم الثاني من "أهل العطاء" يرسخ ثقافة المشاركة المجتمعية وتعزيز دور الإعلام كمنصة للتأثير الإيجابي والتغيير المستدام.

واستعرض البرنامج، الذي تم بثه خلال شهر رمضان المبارك، 15 قصة مؤثرة لأفراد من مجتمع أبوظبي واجهوا تحديات حياتية مختلفة.

يُمكنكم مشاهدة البرنامج من خلال الرابط التالي:

https://adtv.ae/ar/shows/Ahl-Al-Ataa-Series/season-1/season-1?sort=desc.