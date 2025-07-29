4.1 مليار درهم صافي أرباح "الدار" خلال النصف الأول من العام

أبوظبي في 29 يوليو/ وام / حققت مجموعة الدار، ارتفاعا في صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 4.1 مليار درهم للنصف الأول من العام الحالي، و2.2 مليار درهم خلال الربع الثاني.

وأكدت المجموعة في بيان صادر اليوم حول نتائجها المالية للنصف الأول والربع الثاني من العام 2025 ارتفاع إيرادات الدار خلال النصف الأول من العام بنسبة 42% على أساس سنوي لتصل إلى 15.5 مليار درهم، فيما بلغت إيرادات الربع الثاني من عام 2025 نحو 7.7 مليار درهم بنمو 46% على أساس سنوي.

وحققت المجموعة مبيعات قوية من مشاريعها التطويرية بقيمة 18.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي، مدفوعةً بالطلب المرتفع على المخزون الحالي وإطلاق خمسة مشاريع جديدة في دولة الإمارات هي: مشروعان في جزيرة فاهد، ووالدورف أستوريا ريزيدنسز في جزيرة ياس، ومنارة ليفنج III، وذا وايلدز في دبي.

وارتفع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية للمجموعة إلى مستوى قياسي بلغ 62.3 مليار درهم، منها 53.4 مليار درهم في الإمارات، مما يبشر بنمو الإيرادات خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.

وبلغت مبيعات الدار في الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين 14.7 مليار درهم، أي ما يعادل 84% من إجمالي مبيعات الدار في الإمارات خلال النصف الأول، ما يوضح استمرار الإقبال القوي من جانب المشترين الدوليين.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار، أن المجموعة سجَّلت في النصف الأول من العام نمواً كبيراً في أرباحها، وهو ما يبرهن على كفاءة نموذج أعمالها القائم على تنويع مصادر الإيرادات، ونجاحها في تنفيذ استراتيجيتها بفعالية، مؤكدا أن هذا الأداء القياسي يتزامن مع توفر مناخٍ اقتصادي كلي حافل بالفرص، تعززه الملاءة المالية القوية لدولة الإمارات واستمرارها في ضخ استثمارات نوعية في قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية.‏

وأضاف معاليه أن النمو السكاني الذي تشهده الدولة، وموقعها باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال، عزز الطلب المتنامي على العقارات الفاخرة، وهو ما دفع نمو مبيعات الدار في قطاع التطوير إلى 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول، لتسجل محفظة مشاريعها قيد التطوير رقماً تاريخياً جديداً عند 62.3 مليار درهم.‏

من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن الدار حققت نمواً قوياً خلال النصف الأول من عام 2025، مستفيدةً من قوة مبيعات المشاريع التطويرية والنمو المتواصل لمحفظة العقارات الاستثمارية، إلى جانب التوظيف المنضبط لرأس المال، موضحا بأن قطاع التطوير شهد طلباً مرتفعاً على مشاريعها القائمة والتي تم طرحها حديثاً، محققاً مبيعات استثنائية في مشاريع المجموعة الكبرى في أبوظبي ودبي.‏

وساهمت الظروف الإيجابية في السوق، في ارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الدار للاستثمار بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مع وصول قيمة الأصول المُدارة إلى 47 مليار درهم.

وتتمتع الدار بمركز مالي قوي يدعم استراتيجيتها للنمو، حيث بلغ حجم السيولة النقدية المتاحة وغير المقيدة 12.2 مليار درهم، إضافةً إلى تسهيلات مصرفية مؤكدة وغير مسحوبة بقيمة 17.5 مليار درهم كما في نهاية يونيو.