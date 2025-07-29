بعد افتتاح توسعته الجديدة .. "إكسل لندن" أكبر مركز مؤتمرات ومعارض متكامل في أوروبا

لندن في 29 يوليو / وام / افتتح مركز إكسل لندن، التابع لمجموعة أدنيك، توسعته الجديدة والمتطورة التي تمتد على مساحة 25 ألف متر مربع، ليصبح بذلك أكبر مركز مؤتمرات ومعارض متكامل في أوروبا.

وأسهمت هذه الإضافة الجديدة، في توسيع المرافق العالمية للمركز بنسبة 25%، ليصل إجمالي المساحة إلى 125 ألف متر مربع (ما يعادل 1.3 مليون قدم مربع).

ونجح المركز في استضافة أول فعالية رسمية تُقام في التوسعة الجديدة والمتمثلة في الجولة الختامية لموسم الفورمولا إي للسيارات الكهربائية، كما تزامن الافتتاح مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس مركز إكسل، في محطة فارقة من مسيرته التنموية.

وجاء هذا التوسع استجابة للطلب المتزايد من المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية، ويعد جزءا من برنامج استثماري شامل بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني، أطلقته مجموعة أدنيك لتعزيز اقتصاد السياحة التجارية في لندن، ضمن رؤية مركز إكسل لأن يصبح الوجهة العالمية الرائدة للفعاليات.

وتضم المرافق الجديدة مركز مؤتمرات دولي موسع؛ يتيح لمدينة إكسل ولندن التنافس على استضافة أبرز المؤتمرات الأوروبية، إلى جانب قاعات عرض متطورة، ومساحات مخصصة للمؤتمرات، وغرف اجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات.

ونُفذت التوسعة وفقًا لأعلى معايير الاستدامة العالمية المعتمدة من نظام BREEAM العالمي، لتشمل مساحات خضراء عامة جديدة، وواجهة مائية محسّنة للمشاة وراكبي الدراجات، معتمدة على طاقة متجددة بنسبة 100%، فيما ساهم استخدام مادة Cemfree الخالية من الأسمنت، في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 11 ألف كيلو غرام.

وقال حميد مطر الظاهري، رئيس مجلس إدارة إكسل لندن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، إن توسعة مركز إكسل تمثل محطة إستراتيجية مهمة في مسيرة نمو المجموعة، وتسهم في ترسيخ مكانة لندن كوجهة عالمية رائدة لاستضافة الفعاليات، مؤكدا أن التوسعة تعزز من القدرات التنافسية في جذب أبرز الفعاليات الدولية، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي عن طريق دعم آلاف الشركات والوظائف.

وأوضح أن المساحات المرنة تتيح استضافة أنواع جديدة من الفعاليات، وزيادة عددها السنوي، واستقطاب أسماء عالمية رائدة في قطاعات حيوية كالتكنولوجيا والعلوم، كما أن المساحة الإضافية تتيح فرصا أكبر لزيادة الإيرادات وتحقيق نمو في الأرباح، بفضل تحسين معدلات الإشغال والقدرة على استضافة فعاليات أكبر ومتزامنة.

ونوه جيريمي ريس، الرئيس التنفيذي لمركز إكسل لندن، بالإقبال الكبير والحجوزات غير المسبوقة على التوسعة الجديدة، وعلى مركز إكسل بشكل عام، مع تأكيد استضافة 10 مؤتمرات دولية كبرى في العام 2026، وهو رقم قياسي في عام واحد، مما يعكس مكانة لندن المتنامية كوجهة عالمية رائدة للفعاليات.

يذكر أن إكسل لندن، ومنطقة الترفيه الجديدة "إميرس لندن"، يستضيفان حالياً نحو 400 حدث متنوع سنوياً، ويستقبلان أكثر من أربعة ملايين زائر، من بينهم مليون زائر من خارج المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تشهد هذه الأرقام نموا متسارعا، مما يعزز مكانة لندن كعاصمة عالمية للأعمال والفعاليات.

ويؤكد هذا النجاح قدرة مجموعة أدنيك على إدارة استثماراتها بفعالية، ورؤيتها الإستراتيجية منذ استحواذها على مركز إكسل في عام 2008، إذ شهد المركز منذ ذلك الحين نموا مستمرا وتطورا ملحوظا.