المنظمة العالمية للمناطق الحرة تتعاون مع بنما لاستضافة مؤتمرها الدولي الثاني عشر العام المقبل

دبي في 29 يوليو / وام / أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة، ومقرها دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية بنما، لاستضافة الدورة الثانية عشرة من المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة، وذلك في العاصمة "بنما سيتي" خلال شهر يوليو 2026.

وقّع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، ومعالي خوليو مولتو، وزير التجارة والصناعة في حكومة جمهورية بنما، بحضور عدد من الوزراء وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوفد المنظمة برئاسة سعادة الدكتور محمد الزرعوني إلى عاصمة بنما، حيث التقى مع فخامة خوسيه راؤول مولينو كوينتيرو، رئيس جمهورية بنما، لبحث فرص توسيع آفاق التعاون الدولي في مجال المناطق الحرة، في خطوة تُؤكد تنامي حضور المنظمة عالمياً، وتعزّز دورها المحوري في قيادة مستقبل المناطق الحرة حول العالم.

ويلتزم الطرفان بموجب المذكرة بالتعاون لضمان تنظيم دورة نوعية وموسّعة من المؤتمر، الذي يُعد المنصة الدولية الأبرز التي تجمع صُنّاع القرار وقادة المناطق الحرة والمستثمرين من أكثر من 100 دولة وتستقطب كُبرى المؤسسات الاقتصادية من مختلف دول العالم، بما يُسهم في تسليط الضوء على دور بنما الاستراتيجي كمركز عالمي للخدمات التجارية واللوجستية، ويعزّز من موقعها على خريطة الاستثمار الدولي.

وأكد سعادة الدكتور محمد الزرعوني حرص المنظمة العالمية للمناطق الحرة على بناء شراكات إستراتيجية تُعزّز دور المناطق الحرة كمحركات للنمو العالمي، انطلاقاً من أهمية تطوير منصات الحوار والتعاون الدولي بما يُواكب التحوّلات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وقال : يشكّل تعاون المنظمة العالمية للمناطق الحرة مع حكومة بنما محطة مُهمة ضمن جهودنا في الانفتاح على أسواق أمريكا اللاتينية وتعزيز التعاون مع الحكومات والمؤسسات الاقتصادية في هذه المنطقة الحيوية، حيث تُعد بنما موطناً لإحدى أنجح المناطق الحرة وأكثرها ابتكاراً على مستوى العالم، كما تُعرف دولياً بقناتها الشهيرة التي تُعد إنجازاً هندسياً فريداً وأحد أهم شرايين التجارة العالمية، وتُمثل بنما نموذجاً رائداً في الصمود الاقتصادي والتكامل العالمي، ما يجعلها مصدر إلهام لأعضائنا على مستوى العالم.

من جانبه، قال معالي خوليو مولتو: تُمثل استضافة المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة خطوة إستراتيجية تسلّط الضوء على موقع بنما كبوابة استثمارية عالمية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي والتكنولوجيا والاستثمار، ونحن مُلتزمون بتوفير جميع المقومات لإنجاح هذا الحدث المُهم بالتعاون مع المنظمة.

وثمن الشراكة الإستراتيجية مع المنظمة العالمية للمناطق الحرة، مبديا تطلعه إلى الاستفادة من خبراتها الواسعة في إدارة وتطوير المناطق الحرة على النطاق الدولي، بما يُعزّز من تنافسية بيئة الأعمال في بنما وانفتاح اقتصادنا على الأسواق العالمية.

وعلى هامش الزيارة، قام الدكتور محمد الزرعوني والوفد المرافق بجولة ميدانية شملت "منطقة كولون الحرة"، التي تتميّز بموقعها الجغرافي الإستراتيجي وخدماتها اللوجستية المُتقدّمة، واطّلع الوفد على أبرز المرافق والمنشآت والبنية التحتية، كما التقى بعدد من المسؤولين عن إدارة العمليات في المنطقة، حيث جرى تبادل الآراء حول أفضل السُبل لتعزيز الكفاءة التشغيلية للمناطق الحرة وتبنّي نماذج مُبتكرة في الحوكمة الرقمية والتحوّل الذكي، بما يُواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي والتجارة العابرة للحدود.

كما زار الوفد قناة بنما، التي تُعد من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث اطّلع على الإطار التشغيلي للقناة، وجهود التحديث المستمرة، ودورها الحيوي في دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية.

وفي سياق متصل، زار الوفد منطقة "بانابارك" الحرة، وكانت في استقباله ماجدا اتشافاريا، الرئيس التنفيذي، حيث اطّلع الوفد على عرض شامل حول مساهمة المنطقة في دعم التنمية الاقتصادية في بنما.

وسلّطت الزيارة الضوء على المقومات الفريدة التي تميز "بانابارك" في جذب الاستثمارات القائمة على الابتكار، ودورها المحوري في تعزيز القطاعين الصناعي واللوجستي في البلاد.

وتأتي هذه الزيارة إلى جمهورية بنما في إطار مساعي المنظمة لتعزيز دور المناطق الحرة كمراكز متكاملة للإبداع والاستثمار والإنتاج، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة إقليمياً وعالمياً، بما يُعزّز التكامل وتبادل الخبرات بين أعضائها، وفي ضوء الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الحادية عشرة من المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، والتي ستُعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2025 في مقاطعة هاينان الصينية بالتعاون مع مكتب هاينان للتنمية الاقتصادية الدولية، بما يعكس الزخم المتزايد الذي تشهده المنظمة العالمية للمناطق الحرة على الساحة الدولية، وتوسع نطاق تأثيرها من آسيا إلى أميركا اللاتينية.

وتمثل استضافة المؤتمرين في كل من الصين وبنما على التوالي، ترجمةً فعليةً لرؤية المنظمة في بناء شبكة علاقات إستراتيجية متعددة الأطراف، وتعزيز دور المناطق الحرة في رسم ملامح اقتصاد عالمي أكثر ترابطاً واستدامة.

ويعد المؤتمر السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة الملتقى العالمي الأبرز لقادة المناطق الحرة، والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين وخبراء التجارة، حيث يضمّ أكثر من 1500 مندوب من أكثر من 100 دولة، ويجمع سنوياً نخبة من صُنّاع القرار، من بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء اقتصاد وتجارة، وممثلون رفيعو المستوى من قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار.

ويُمثّل المؤتمر منصةً ديناميكيةً لمواءمة السياسات وتشجيع الاستثمار وتبادل المعرفة ودفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام في المناطق الحرة على مستوى العالم.