الباراغواي تمنح سفير الإمارات وسام الاستحقاق الوطني بدرجة الصليب الأكبر تقديراً لدوره في توطيد العلاقات الثنائية

أبوظبي في 29 يوليو/ وام / منح فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي وسام الاستحقاق الوطني بدرجة الصليب الأكبر لسعادة سعيد عبدالله القمزي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين والسفير غير المقيم السابق لدى جمهورية الباراغواي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي، وتقديراً لإسهاماته في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقلدت سعادة كارولين كونثر لوبيز سفيرة جمهورية الباراغواي لدى الإمارات العربية المتحدة الوسام لسعادته نيابةً عن فخامته، خلال حفل أقيم في مقر سفارة الباراغواي بأبوظبي، بحضور سعادة سيف عبدالله الشامسي وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم، وسعادة الدكتورة الصغيرة وبران الأحبابي مديرة إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية، إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

وأشادت سعادة لوبيز بجهود سعادة القمزي وإسهاماته في ترسيخ أواصر التعاون والصداقة بين البلدين في مختلف المجالات.

من جهته، أعرب سعادة القمزي عن تقديره العميق لهذا التكريم، مؤكداً أن الوسام يجسد متانة العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين دولة الإمارات والباراغواي، في ظل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة الرئيس بينيا وحكومته لهذه العلاقات والحرص على توطيدها.