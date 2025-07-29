أنور قرقاش يستقبل السفيرة الأمريكية

أبوظبي في 29 يوليو / وام / استقبل معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، سعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عملها في الدولة.

وأكد معاليه على عمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، والسعي نحو تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

كما أثنى معاليه على جهود سعادة السفيرة في تعزيز العلاقات بين البلدين، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهامها المستقبلية.